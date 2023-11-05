Белоусов назвал оптимальный для России уровень безработицы

Уровень безработицы в России снижается с начала 2022 года и по итогам июля составил рекордные 3%. Путин объяснял ситуацию эффективной экономической политикой. По словам Белоусова, уровень безработицы в 3-4% — оптимальный

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Оптимальным уровнем безработицы в России является показатель в 3-4%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества «Знание».

«Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3-4%», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия уже практически вышла на социально допустимый уровень и «нам надо там закрепиться». «В 2022 году на самом деле начался новый этап развития нашей экономики и вообще нашего общества. <…> Грубо говоря, этот этап можно назвать этапом, если говорить о четкой цели, укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения», — добавил вице премьер.

В июле уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум: он составил ровно 3% от рабочей силы без исключения сезонного фактора, отчитывался Росстат. Численность безработных, соответствующих критериям Международной организации труда, составила 2,3 млн человек. Из них 1,5 млн живут в городах, 0,8 млн — в селах. Средний возраст безработных составляет 35,6 года.

Уровень безработицы в России планомерно снижается с начала 2022 года. В январе 2022 года, до начала военных действий на территории Украины и введения жестких санкций, он составлял 4,4%. В апреле прошлого года показатель преодолел отметку 4%. О том, что этим летом уровень безработицы будет еще ниже, чем весной (3,5% в марте), еще весной предупреждал помощник президента Максим Орешкин.

В то же время опрошенные РБК эксперты отмечали, что низкая безработица может свидетельствовать об экономических трудностях. Так, по оценкам аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры» Родиона Латыпова и Елены Ахмедовой, дефициты на рынке труда проинфляционны и сами по себе являются симптомом перегрева экономики. «Безработица уже определенно находится ниже того уровня, который можно считать не вызывающим ускорения инфляции. Тем не менее мы не ждем разворота тенденции при сохранении статус-кво, когда повышенные потребности в трудовых ресурсах испытывают отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с ВПК, а также сектор «Госуправление и обеспечение военной безопасности», — говорили эксперты.

Президент Владимир Путин объяснял низкую безработицу эффективной экономической политикой. «Снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», — заявил глава государства в сентябре.

