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Путин счел дедолларизацию в России неизбежной

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия непременно избавится от доллара в экономике, уверен президент Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он назвал процесс дедолларизации неизбежным.

Его слова прозвучали в контексте обсуждения мер по созданию условий для перестройки российской экономики, в том числе на фоне санкций.

«Наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал Путин.

Снижение зависимости российской экономики от доллара обсуждается не первый год. В 2018 году власти утвердили план по дедолларизации в России, все меры планировалось реализовать до 2024 года. Тогда Путин говорил, что у России нет цели уходить от использования доллара, но нестабильность расчетов в этой валюте вызывает желание создать системы расчета в другой валюте у многих государств.

В 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс дедолларизации в России постоянным явлением, который заметен «невооруженным глазом».

В августе этого года, после новых санкций, ЦБ рекомендовал компаниям реального сектора перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. «В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)», — отмечал регулятор.

Однако Минфин выступил против директивного решения для российского бизнеса по переводу накоплений в валютах недружественных стран (доллары, евро, фунты стерлингов) в иные валюты. Позднее в ведомстве рассказали, что все же разрабатывают соответствующую директиву для госкомпаний, однако они сами будут составлять план действий по этому направлению.

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дедолларизация Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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