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Экономика ,  
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Байден не признал укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике

Байден отказался считать укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике

Проблемы мировой экономики вызваны не укреплением доллара, а недостатком экономического роста в отдельных странах, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Меня не беспокоит укрепление доллара <...> Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — сказал Байден и назвал экономику США «чертовски сильной». Он высказал мнение, что ситуация с инфляцией в других странах хуже, чем в США (8,2% в сентябре в годовом выражении по подсчетам Федерального бюро статистики труда США).

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал отчет с выводами о негативном влиянии укрепления доллара почти на все страны мира. В организации подсчитали, что с начала этого года курс доллара достиг максимальных с 2000 года значений. Валюта укрепилась на 22% по отношению к иене, на 13% по отношению к евро и на 6% по отношению к валютам развивающихся рынков.

Доля доллара в мировом экспорте сейчас составляет примерно 40%, что усложняет борьбу с растущей инфляцией для многих стран, решили специалисты. Отдельные страны используют валютные вливания чтобы бороться с ней. Так, за первые семь месяцев года совокупные валютные резервы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран сократились более чем на 6%, говорилось в отчете фонда. Однако, отметили в МВФ, эта мера помогает лишь временно.

Фонд связал укрепление доллара с энергетическим кризисом, возникшим на фоне санкций в отношении поставок российских энергоносителей и импорта ряда товаров из России.

Ранее глава JPMorgan Джейми Даймон высказал мнение, что в США и во всем мире через шесть–девять месяцев может начаться рецессия. Он заявил, что европейская экономика уже находится в таком состоянии. О риске глобальной рецессии предупреждали президент Всемирного банка Дэвид Мелпасс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

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В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с июньских 2,9% до 2,4%. Аналитики подсчитали, что до конца текущего года рецессия должна наступить в еврозоне, а также в Великобритании. К середине 2023 года умеренный спад ждет экономику США, рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении будет держаться на уровне 0%, считают в Fitch.

Теги
Джо Байден мировая экономика Доллар Инфляция
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