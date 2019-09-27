Bloomberg узнал о возможном закрытии бирж США для компаний из Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 12:39
В МИД России обвинили комиссию по расследованию крушения МН17 в подгоне Политика, 20:43 ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира Спорт, 20:43 Дума попросила устроить помехи «Немецкой волне» Политика, 20:40 Суд вынес приговор сотруднику ядерного центра в Сарове за майнинг Общество, 20:28 Бывший игрок «Зенита» Халк получил чемпионскую футболку клуба Спорт, 20:16 Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году Политика, 20:14 В Рязани убили 91-летнего ветерана ВОВ и его жену Общество, 20:02 Конференция #EdCrunch2019: цифровая трансформация образования Партнерский материал, 19:40 Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Екатеринбурге Общество, 19:34 Минпромторг предложил ввести маркировку табака для кальянов и трубок Бизнес, 19:29 В Генпрокуратуре Украины опровергли расследование «дела Байдена» Политика, 19:21 Глава МОК отреагировал на допинговые обвинения в адрес России Спорт, 19:18 Bloomberg узнал о возможном закрытии бирж США для компаний из Китая Экономика, 19:11 МИД ответил на обвинения в причастности к скандалу с импичментом Трампа Политика, 19:08
Экономика ,  
0 
Bloomberg узнал о возможном закрытии бирж США для компаний из Китая
В Белом доме склоняются к сценарию исключения ценных бумаг компаний КНР из котировального списка американских фондовых бирж. Bloomberg утверждает, что это может произойти на фоне переговоров о возможном перемирии в торговой войне
Фото: Richard Drew / AP

Администрация президента США обсуждает возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением этого вопроса.

Как отмечает агентство, эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.

Также обсуждения о делистинге, как отмечает Bloomberg, начались после того, как Пекин объявил о снятии ограничений на иностранные инвестиции на своих финансовых рынках. «Таким образом, подавление потоков капитала в США создаст новую точку давления в экономическом споре и приведет к срыву, значительно превышающему сотни миллиардов долларов ограничений, которые обе стороны наложили друг на друга», — сообщает агентство.

Политика
Трамп на две недели отложил повышение пошлин из-за праздников в Китае

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в 2018 году. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Китай стал отвечать на это зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. Тарифы возросли на 15%. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой ряд продукции из КНР стоимостью $250 млрд. Еще одно повышение пошлин на ряд импортируемых китайских товаров ожидается в декабре текущего года. Трамп обращался к американским компаниям с требованием искать альтернативу производству продукции в Китае и отмечал, что его можно перенести в США.

Экономика
Главный спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с КНР

Две недели назад Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем, при этом уточнив, что предпочел бы подписать полное соглашение.

21 сентября США временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров, в числе которых пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок. Вечером 26 сентября телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10 или 11 октября. По его данным, они пройдут в американской столице, а делегацию из Китая возглавит вице-премьер КНР Лю Хэ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: делистинг, фондовая биржа, Китай
Материалы по теме
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Политика
США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter