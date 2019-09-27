Bloomberg узнал о возможном закрытии бирж США для компаний из Китая

В Белом доме склоняются к сценарию исключения ценных бумаг компаний КНР из котировального списка американских фондовых бирж. Bloomberg утверждает, что это может произойти на фоне переговоров о возможном перемирии в торговой войне

Фото: Richard Drew / AP

Администрация президента США обсуждает возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением этого вопроса.

Как отмечает агентство, эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.

Также обсуждения о делистинге, как отмечает Bloomberg, начались после того, как Пекин объявил о снятии ограничений на иностранные инвестиции на своих финансовых рынках. «Таким образом, подавление потоков капитала в США создаст новую точку давления в экономическом споре и приведет к срыву, значительно превышающему сотни миллиардов долларов ограничений, которые обе стороны наложили друг на друга», — сообщает агентство.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в 2018 году. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Китай стал отвечать на это зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.



С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. Тарифы возросли на 15%. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой ряд продукции из КНР стоимостью $250 млрд. Еще одно повышение пошлин на ряд импортируемых китайских товаров ожидается в декабре текущего года. Трамп обращался к американским компаниям с требованием искать альтернативу производству продукции в Китае и отмечал, что его можно перенести в США.