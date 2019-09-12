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Трамп на две недели отложил повышение пошлин из-за праздников в Китае
США должны были повысить пошлины на товары из Китая 1 октября, в этот день КНР будет праздновать 70-летие. Трамп заявил, что вступление новых мер в силу отложат на две недели
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

США решили отложить запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд, объявил президент Дональд Трамп в Twitter.

Тарифы повысят 15 октября. Это решение Трамп объяснил просьбой китайского вице-премьера Лю Хэ и тем, что 1 октября празднуется день образования КНР. «По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение тарифов», — сообщил Трамп.

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С 1 сентября США уже повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая стоимостью $300 млрд. При этом часть введение ряда пошлин, в том числе на определенную электронику, решили отложить до 15 декабря. Трамп объяснял, что это делают «ради рождественского сезона», на случай, если «некоторые тарифы затронут американских потребителей».

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Трамп ввел и увеличил пошлины на некоторые Китайские товары — Пекин ответил зеркально. Сообщалось, что в 2019 году товарооборот между странами упал на 14,6%. Стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения

Ассоциация потребительских технологий, представляющая в США более 2,2 тыс. компаний, включая Apple, заявляла, что обоюдное повышение пошлин Вашингтоном и Пекином стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, из которых $1 млрд пришелся на продукцию, связанную с сетями 5G.

Глава ассоциации Гари Шапиро говорил, что повышение пошлин уже сказалось на потребителях и подарки к Рождеству и так обошлись бы им дороже, а новый рост тарифов означает «еще большую боль для американских предприятий, рабочих и семей».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, пошлины
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