США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Американские власти временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров. Речь идет о товарах, пошлины на которые были введены в 2018 году, следует из трех документов, размещенных на сайте Федерального реестра США.

От торговых пошлин освободили 437 видов продукции, в числе которых пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок. Отмечается, что часть из товаров можно приобрести только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены,

До 7 августа 2020 года исключение будет действовать для 38 товаров, указанных в списке. Для всех остальных товаров оно будет действовать в течение года с момента публикации соответствующих документов.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить на две недели запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. Американский лидер объяснил это решение просьбой китайского вице-премьера Лю Хэ и тем, что 1 октября празднуется день образования КНР. Тарифы будут повышены 15 октября.