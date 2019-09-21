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Экономика ,  
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США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Американские власти временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров. Речь идет о товарах, пошлины на которые были введены в 2018 году, следует из трех документов, размещенных на сайте Федерального реестра США.

От торговых пошлин освободили 437 видов продукции, в числе которых пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок. Отмечается, что часть из товаров можно приобрести только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены,

До 7 августа 2020 года исключение будет действовать для 38 товаров, указанных в списке. Для всех остальных товаров оно будет действовать в течение года с момента публикации соответствующих документов.

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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить на две недели запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. Американский лидер объяснил это решение просьбой китайского вице-премьера Лю Хэ и тем, что 1 октября празднуется день образования КНР. Тарифы будут повышены 15 октября.

В начале августа Трамп анонсировал еще одно повышение пошлин на 10% на ряд импортируемых китайских товаров на сумму около $300 млрд. Позднее повышение части тарифов было перенесено на декабрь. Китай пообещал принять ответные меры.

Торговая война между США и Китаем ведется с 2018 года, после того как Дональд Трамп решил ввести и увеличить пошлины на ряд товаров из КНР. На шаги Вашингтона Пекин ответил зеркально. Сообщалось, что в 2019 году товарооборот между странами снизился на 14,6%.

Теги: Китай, пошлины, торговая война
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