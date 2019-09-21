США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Американские власти временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров. Речь идет о товарах, пошлины на которые были введены в 2018 году, следует из трех документов, размещенных на сайте Федерального реестра США.
От торговых пошлин освободили 437 видов продукции, в числе которых пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок. Отмечается, что часть из товаров можно приобрести только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены,
До 7 августа 2020 года исключение будет действовать для 38 товаров, указанных в списке. Для всех остальных товаров оно будет действовать в течение года с момента публикации соответствующих документов.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить на две недели запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. Американский лидер объяснил это решение просьбой китайского вице-премьера Лю Хэ и тем, что 1 октября празднуется день образования КНР. Тарифы будут повышены 15 октября.