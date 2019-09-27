CNBC узнал сроки возобновления торговых переговоров между США и Китаем

Торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10 или 11 октября. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По их данным, они пройдут в Вашингтоне. Делегацию из Пекина будет представлять вице-премьер КНР Лю Хэ.

В середине сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем. Он добавил, что при этом предпочел бы добиться полного соглашения. По словам американского лидера, переговоры с Пекином идут «очень хорошо».

Президент США также перенес на две недели повышение пошлин на китайские товары, которое было запланировано на 1 октября. Трамп рассказал, что об этом его попросил Лю Хэ. Вице-премьер Китая отметил, что в этот день празднуется день образования республики.