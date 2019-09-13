Трамп заявил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем, хотя предпочел бы подписать полное соглашение. Об этом он сообщил журналистам, передает CNBC.

«Думаю, мы рассмотрели бы это (временную сделку)», — заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки. Президент добавил, что переговоры с Китаем продвигаются «очень хорошо».

Ранее американский лидер отложил запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% в отношении китайских товаров на сумму $250 млрд в связи с тем, что в этот день будет отмечаться 70-летие образования КНР. Новые пошлины вступят в силу 15 октября. С 1 сентября США уже повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд, 3 сентября КНР подала против США иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально. Стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения.

