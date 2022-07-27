«Нафтогаз» попросит отсрочку у держателей еврооблигаций
Украинский «Нафтогаз» безотлагательно предложит держателям еврооблигаций заключить новое соглашение на отсрочку выплат, сообщила компания в Telegram.
«Нафтогаз» работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций», — сказано в сообщении.
Условия соглашения будет регулировать распоряжение правительства № 625-р от 21 июля, которое обязало правление «Нафтогаза» заключить сделку с держателем облигаций Kondor Finance plc. С тех пор компания взяла обязательство согласовывать все действия по облигациям с кабинетом министров.
«Нафтогаз» имеет три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на €600 млн с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 году.
На прошлой неделе «Нафтогаз» попросил правительство согласовать выплату по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах, так как у компании была необходимая сумма денег. Однако кабинет министров отказал в выдаче разрешения, чтобы «Нафтогаз» мог сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону, писала «Экономическая правда».
Кроме того, отказ правительства был связан с тем, что иностранные партнеры не поняли, почему при условии заморозки выплат по госдолгу частные инвесторы продолжают получать средства, писало издание со ссылкой на источник. Он отмечал, что попытки «Нафтогаза» погасить долг по еврооблигациям вызывают беспокойство у ключевых кредиторов страны.
«Нафтогаз» предупредил о риске для компании и Украины в целом, а позже попросил держателей еврооблигаций об отсрочке на два года, но получил отказ.
26 июля — срок выплат «Нафтогазом» $335 млн долга по выпуску 2022 года и €45 млн процентов по выпуску 2024 года. Компания объявила о дефолте, то есть лишилась доступа к международному рынку капитала. Ее руководство заявило, что кабинет министров фактически взял на себя ответственность за привлечение денег для импорта газа к отопительному сезону.