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Кредиторам рекомендовали отказать «Нафтогазу» в отсрочке по выплатам

«Нафтогаз» попросил держателей облигаций отложить все выплаты на два года из-за проблем с ликвидностью и необходимостью закупить газ к отопительному сезону
Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Консультанты рекомендовали держателям облигаций «Нафтогаза» отклонить просьбу украинской компании об отсрочке по выплате долга, пишет Reuters. «Нафтогаз» за неделю до погашения выпуска на $335 млн попросил у кредиторов отсрочку на два года.

В ходе телефонных переговоров, организованных лондонской юридической фирмой Dechert, консультанты кредитов выразили мнение, что у компании нет проблем с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным.

«Совет — проголосовать против», — приводит Reuters заявление одного из инвесторов.

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Таким образом, кредиторы будут требовать полного погашения выпуска на $335 млн, которое должно произойти 19 июля. Тогда же компания должна выплатить купон по другой облигации — со сроком погашения в 2024 году.

У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на €600 млн с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 году. Компания предложила отложить все выплаты на 2024 год.

Необходимость отсрочки в «Нафтогазе» объяснили проблемами с ликвидностью, вызванными тем, что многие клиенты на Украине не могут оплачивать счета. При этом компании нужны деньги для приобретения газа к отопительному сезону, говорили в «Нафтогазе».

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивал необходимые запасы газа к зиме в 6 млрд куб. м, на которые нужно около $8 млрд, передавала Liga.net. Украинские власти, по его словам, рассматривают разные варианты, откуда взять деньги на закупку газа, в том числе изучался вопрос о получении финансовой помощи на эти нужды в рамках американской программы ленд-лиза.

«Нафтогаз» — украинская энергетическая компания, которая занимается добычей газа и нефти, производит тепло и энергию, а также реализует их промышленным и бытовым потребителям. Как указывает Liga.net, налоговые отчисления «Нафтогаза» составляют до 10% от всех доходов бюджета Украины.

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Теги
Кирилл Соколов
Нафтогаз Украины кредиторы облигации отсрочка
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