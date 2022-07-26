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«Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям

Украинская компания сообщила, что у нее есть средства для выплат по еврооблигациям, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. Из-за этого «Нафтогаз» потерял доступ к международному рынку капитала
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, сообщается в Telegram-канале компании.

26 июля истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций. Ранее компания сообщила, что держатели евробондов отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что она должна была до конца дня выплатить $335 млн долга (по выпуску 2022 года) и €45 млн процентов (по выпуску 2024 года), отмечает «Экономическая правда».

В «Нафтогазе» напомнили, что на прошлой неделе правительство Украины обязало должностных лиц компании согласовывать с властями любые действия при выполнении сделки по еврооблигациям. После этого «Нафтогаз» обратился в кабмин за согласованием, указав, что у компании есть необходимые средства. Однако правительство, как сообщает компания, не выдало разрешения на выплату по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах.

Кредиторам рекомендовали отказать «Нафтогазу» в отсрочке по выплатам
Бизнес
Фото:Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Таким образом, говорится в сообщении, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям» «Нафтогаза». Это значит, что компания лишилась доступа к международному рынку капитала, а кабмин «фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/23».

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«Нафтогаз» еще накануне сообщал, что на счетах компании есть необходимая сумма для выплаты по еврооблигациям, и предупредил о «возможных рисках для нее и для государства в целом», если правительство не согласует выплату. Как пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник, отказ кабмина обусловлен тем, что иностранные партнеры Украины не понимают, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства (на прошлой неделе Reuters сообщил, что Украина обратилась к держателям международных облигаций с просьбой согласиться на двухлетнюю отсрочку выплаты долга). В правительстве считают, что попытки «Нафтогаза» погасить долг по еврооблигациям вызывают беспокойство у ключевых кредиторов страны.

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«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты
Бизнес
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

По мнению украинского правительства, «Нафтогазу» необходимо сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону, пишет издание. Акционеры компании ожидают, что она будет действовать по примеру «Укрэнерго» и «Укравтодора», которые также приступают к процессу реструктуризации долгов. Премьер Денис Шмыгаль ранее сообщил, что правительство предложило владельцам облигаций «Укравтодора» на сумму $700 млн и держателям ценных бумаг «Укрэнерго» на сумму $825 млн отсрочить выплаты по ним на два года.

У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на €600 млн с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 году.

15 июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Нафтогаза» до преддефолтного С после того, как компания запросила согласие на отсрочку выплат по еврооблигациям.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нафтогаз Украины дефолт еврооблигации
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