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«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты

Компания пояснила, что в стране экономический и деловой спад, а неспособность многих клиентов «Нафтогаза» оплачивать счета «негативно повлияла на ее ликвидность»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинский «Нафтогаз» обратился к держателям своих евробондов и попросил их отложить выплату купонов на два года, пишет Reuters со ссылкой на сообщение эмитента ценных бумаг «Нафтогаза» Kondor Finance.

«Эмитент по запросу заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение от держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств <...> для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в сообщении Kondor Finance. Держатели евробондов должны проголосовать до 21 июля.

«Нафтогаз» сообщил, что военные действия на Украине привели к дефициту денежных средств компании, так как многие из ее клиентов не смогли оплачивать счета. Согласно ее заявлению, военная операция России на Украине привела к «значительному экономическому и деловому спаду» в стране, а просрочка в оплате счетов клиентами «негативно повлияла на ее ликвидность».

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Фото:РИА Новости

У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на €600 млн с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 году. 19 июля компания должна погасить трехлетние облигации на $335 млн.

«Нафтогаз» предлагает отложить все выплаты на 2024 год: погасить трехлетние и пятилетние еврооблигации (с изначальными сроками погашения в июле 2022 и 2024 годов) в июле 2024 года, а по евробондам-2026 выплатить купоны в ноябре 2024 года.

В начале июля председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что правительство приняло решение о снижении базового норматива уплаты дивидендов с 95 до 30%. Высвободившиеся деньги — около 8,5 млрд грн — будут направлены на импорт газа для обеспечения непрерывной подачи тепла во время будущего отопительного сезона, уточнил он.

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Витренко также подчеркнул, что за первые пять месяцев 2022 года компания обеспечила треть поступлений в бюджет. Reuters, в свою очередь, пишет, что «Нафтогаз» является основным источником бюджетных поступлений для Украины, обеспечив около 17% доходов в 2021 году.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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