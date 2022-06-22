«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» арбитражом из-за недоплаты за транзит

Витренко заявил, что «Нафтогаз» будет «использовать все права», которые у него есть, так как «Газпром», по его словам, не доплачивает за забронированные транзитные объемы

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Украина может летом обратиться в международный арбитраж из-за отказа «Газпрома» полностью оплачивать транзит. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Действительно, Газпром сейчас недоплачивает за транзит, за эти объемы, которые он забронировал», — сказал он (цитата по «Укринформ»).

Витренко отметил, что по условиям транзитного контракта на урегулирование спорных вопросов отводится 45 дней. По его словам, компания будет иметь право обратиться в арбитраж в июле. «И мы, конечно, будем использовать все права, которые у нас есть по этому контракту», — сказал он.

В мае глава «Нафтогаза» уже заявлял о возможности нового арбитража с «Газпромом». По его словам, украинская компания не получила оплату за транзит газа в июне.

«Нафтогаз» и «Газпром» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу, срок которого истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.



В марте, после начала российской военной операции, украинские власти сообщали о штатном транзите российского газа через территорию Украины. Витренко говорил, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это «технически возможно».

В начале мая оператор газотранспортных сетей Украины (ОГТС) сообщил, что прекращает транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. В ОГТС пояснили, что точка не контролируется украинской стороной, и предложили перенаправить мощности со станции «Сохрановка» на ГИС «Суджа».

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В «Газпроме» заявили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения транзита через станции «Сохрановка». Компания сообщила о невозможности перенести транзит на ГИС «Суджа» из-за особенностей российской потоковой схемы. 11 мая «Газпром» сократил прокачку газа транзитом через Украину на 25%, до 72 млн куб. м против 95,2 млн куб. м днем ранее.