Страны — кредиторы Украины согласились отсрочить выплаты Киева

Украина попросила частных кредиторов отсрочить выплаты на два года. После этого Канада, Франция, Германия, Япония, Британия и США согласились предоставить отсрочку до конца 2023 года с возможностью продления

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Группа кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, решили предоставить Киеву отсрочку выплат по внешнему долгу c 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления на год, передало Reuters. Страны призвали остальных кредиторов поступить так же.

До этого власти Украины попросили частных иностранных кредиторов дать Киеву отсрочку выплат по внешнему долгу, следует из постановления правительства страны.

Кабинет министров поручил Минфину попросить держателей еврооблигаций Украины продлить срок обращения бумаг и отложить уплату процентного дохода на два года. В течение этого времени процентный доход по облигациям будет начисляться по действующим ставкам. На сумму основного процентного дохода будет начисляться дополнительный процентный доход по тем же ставкам. Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (для оплачиваемых в долларах облигаций) или €300 млн (для всех оплачиваемых в евро).

В конце отсрочки не выплаченная к тому времени сумма дохода держателей выплачивается держателям в полном объеме «или на основании отдельного решения кабинета министров Украины прилагается к непогашенному номинальному объему облигаций» после дополнительного выпуска облигаций. После прекращения отсрочки процентный доход продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска облигаций.

Другим постановлением правительство предложило отложить на два года платежи по ВВП-варрантам.

В конце июня Bloomberg писал, что к 1 сентября выплаты Киева по госдолгу должны будут составить $1,41 млрд и правительство Украины изучает возможности реструктуризации.