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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ оценил падение ВВП России за три месяца пандемии

По оценке Центрального банка, в апреле—июне ВВП России сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10%
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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Нижнюю точку спада, вызванного ухудшением ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономика России прошла в мае 2020 года. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды». В июне ситуация в экономике начала улучшаться, однако компенсировать потери апреля—мая не удалось.

«С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель—июнь оценивается нами в диапазоне 8,5–9% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5–10% год к году», — говорится в отчете ЦБ.

ЦБ подготовил первый официальный прогноз падения ВВП России в 2020 году
Экономика
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В апреле ЦБ прогнозировал, что во втором квартале ВВП России снизится, затем последует постепенное восстановление экономической активности «по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире». Тогда сообщалось, что на второй квартал придется «основной удар» и ВВП в годовом исчислении может упасть на 8%. «Даже за третий и четвертый кварталы не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале», — говорила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По итогам 2020 года падение ВВП, согласно базовому прогнозу, должно составить 4–6%.

В выпущенном в июле бюллетене ЦБ указывается, что постепенное снятие введенных для борьбы с COVID-19 ограничений ведет к оживлению экономической активности в России, и, хотя процесс этот носит «неоднородный характер», уже с третьей декады июня она «демонстрирует отчетливые признаки роста». Однако основным двигателем восстановления остается внутреннее потребление, в то время как угроза второй волны пандемии во многих странах повышает «неопределенность относительно скорости восстановления внешнего спроса на российскую продукцию».

«В результате действия устойчивых шоков предложения и структурных изменений спроса происходит некоторое снижение уровня потенциального ВВП как в мировой, так и в российской экономике», — говорится в документе.

Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень
Экономика
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что во втором квартале 2020 года ВВП России в годовом исчислении сократится на 9,5%, а по итогам всего года — на 5%. При этом в 2021 году ВВП, по прогнозу ведомства, вырастет только на 2,8%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, ВВП, коронавирус
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Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень
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ЦБ подготовил первый официальный прогноз падения ВВП России в 2020 году
Экономика
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