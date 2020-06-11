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Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Главы Счетной палаты считает, что и на поддержку бизнеса можно было бы дополнительно выделить ₽2-3 трлн
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.

«Только на эти три-четыре месяца, потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — сказал он.

Кудрин отметил, что оказывать адресную поддержку будет проще, когда заработает единый федеральный информационный регистр, в котором будет собрана информация из разных ведомств о положении дел у разных людей. «Но система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать», — отметил он.

Также Кудрин высказал мнение, что и в случае с малым и средним бизнесом меры поддержки должны быть распространены на более широкий круг предприятий. «Поддержку должны получить не только компании из пострадавших отраслей по известному списку и с объемом выручки до 2 млрд руб., вполне можно поднять эту планку и до 5 млрд или даже 15 млрд руб. И оказывать поддержку по фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положения», — считает глава Счетной палаты.

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Алексей Кудрин

По его мнению, на дополнительную поддержку бизнесу можно было бы дополнительно выделить 2-3 трлн руб. «Могли, учитывая беспрецедентность кризиса, уточнить бюджетное правило и там взять 1,5–2 трлн руб., а также еще заимствовать на рынках», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что прямые меры поддержки и выпадающие нефтегазовые доходы, которые будут покрыты из Фонда национального благосостояния, сейчас достигают 4% ВВП. При этом большая часть поддержки идет на обычные, рутинные расходы бюджета — дотации Пенсионному фонду, выплата зарплаты бюджетникам, содержание Министерства обороны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Алексей Кудрин, господдержка
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