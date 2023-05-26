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Политика ,  
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Reuters узнал о соглашении между Байденом и Маккарти по госдолгу

Reuters: Маккарти и Байден близки к соглашению по повышению потолка госдолга из-за дефолта

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса, республиканец Кевин Маккарти близки к соглашению по увеличению потолка госдолга, при этом ограничив расходы по большинству статей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

Соглашение, которое еще не является окончательным, должно увеличить финансирование дискреционных расходов на военных и ветеранов, в то же время сохранив дискреционные расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего года, сказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

В США бюджетные расходы делятся на обязательные (mandatory) и произвольные (discretionary): первые не зависят от бюджетных актов конгресса и определяются действующими законами, тогда как вторые пересматриваются ежегодно и утверждаются конгрессом на каждый бюджетный год. $1,66 трлн — это дискреционные расходы. Обязательные расходы США на 2023 год запланированы в размере около $5,9 трлн.

По словам человека, знакомого с переговорами между Байденом и Маккарти, в окончательном решении будет названа общая сумма, которую правительство может потратить на дискреционные программы, такие как жилье и образование. Она не будет разбиваться на отдельные категории. Другой источник утверждает, что разногласия между Белым домом и республиканцами касаются расходов в размере около $70 млрд.

Байден утверждает, что он и спикер конгресса не могут договориться относительно того, какие расходы придется сокращать. Он отметил, что не хотел бы, чтобы это «бремя ложилось на средний и рабочий класс американцев».

Маккарти, покидая конгресс после переговоров с Байденом, заявил, что соглашения нет. «Это тяжело. Но мы работаем и продолжим работать до тех пор, пока не сделаем это», — заявил он. По словам представителя Демократической партии Марка Такано, Байден сопротивлялся предложениям республиканцев ужесточить требования к работе для программ борьбы с бедностью и ослабить правила бурения нефтяных и газовых скважин.

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23 мая был предыдущий раунд переговоров по потолку госдолга. Байден предупредил, что, если США объявят дефолт по своему госдолгу, «американский народ испытает настоящий удар по своему экономическому благополучию и остальной мир тоже». Маккарти отметил, что будет разговаривать с президентом ежедневно, пока они не придут к соглашению.

Маккарти упрекал Байдена в игнорировании кризиса в течение нескольких месяцев. Он повторил, что республиканцы в палате представителей не согласятся на повышение налогов ради сокращения дефицита, как предлагал президент, а также исключил сокращение расходов Пентагона.

США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что, если конгресс не повысит потолок или не приостановит его действие, уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.

Теги
Джо Байден госдолг США Кевин Маккарти дефолт

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