 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о посредниках из-за проблем в платежах между Россией и КНР

Reuters: россияне стали привлекать посредников из-за проблем с платежами с КНР
Сюжет
Война санкций
Посредники понадобились российским компаниям из-за проблем в проведении платежей в Китае на фоне угроз местным банкам со стороны США. Reuters отмечает, что посредники могут брать комиссию, также есть риск конфискации товаров
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российские компании на фоне проблем с проведением платежей в Китае стали прибегать к услугам посредников из ОАЭ, Казахстана, Киргизии и других «дружественных» стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа торговых консультантов, банкиров, импортеров и экспортеров.

Два консультанта из России, которые работают с посредниками, заявили о пользовании такими услугами половиной компаний, испытывающих трудности с платежами. По их словам, многие компании, в том числе подсанкционные, наладили схемы посредничества еще год назад. По словам одного консультанта, около 20% российский фирм имеют полный доступ к своим банковским счетам в Китае, еще 30% — ограниченный.

Об успешном опыте использования посредника сообщила неназванная российская текстильная компания: с его помощью она открыла счет в Китае и переводит средства из Киргизии.

Использование услуг посредников сопряжено с повышенными расходами и рисками. Собеседники агентства рассказали, что некоторые из посредников берут комиссию в несколько тысяч долларов за каждую транзакцию. Кроме того, существует риск конфискации товаров из-за санкций. Один из источников Reuters сообщил о случае конфискации крупной партии серверов, когда ее пытались доставить через Казахстан.

С начала года наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая и Турции. Это произошло после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина появилось полномочие вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай сказал, что Вашингтон может ввести против Пекина санкции, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее ОПК.

Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
Бизнес
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Агентство отмечает, что использование посредников не гарантирует проведения платежей Китаем. Один российский импортер сообщил Reuters, что потерял не уточненную сумму в юанях, пытаясь совершить платеж в Китай.

Среди других способов решения проблем с платежами источники Reuters назвали «использование платежных агентов и создание цепочек временных компаний», а также переход из банка в банк в надежде, что где-либо транзакцию удастся провести.

Собеседники агентства отметили, что некоторые предприятия возлагают надежды на решение проблем в ходе визита президента Владимира Путина в Китай, который запланирован на май. Некоторые источники, однако, полагают, что перемен не предвидится, поскольку китайские банки не будут рисковать своими торговыми связями с ЕС и США (с которыми товарооборот больше, чем с Россией). «Они не пожертвуют своим рынком ради платежей российским компаниям», — сказал источник.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай платежи посредничество
Материалы по теме
Китай возразил против планов США ввести санкции в отношении банков
Политика
WSJ узнала о планах США ввести санкции против банков Китая из-за России
Политика
ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая Политика, 11:56
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston Политика, 11:53
Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов Инвестиции, 11:52
В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте Политика, 11:51
Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве Общество, 11:49
В 2024 году в России построят шесть экопромышленных парков. Что это такое Недвижимость, 11:45
Как помочь предпринимателям выйти на экспорт Отрасли, 11:41
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани Политика, 11:37
В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер Общество, 11:36
Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами Спорт, 11:34
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code Pro, 11:33
Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва Общество, 11:29
«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады Спорт, 11:29
Спикер хуситов заявил о сбитом беспилотнике США Reaper у Йемена Политика, 11:25