Reuters узнал о посредниках из-за проблем в платежах между Россией и КНР

Посредники понадобились российским компаниям из-за проблем в проведении платежей в Китае на фоне угроз местным банкам со стороны США. Reuters отмечает, что посредники могут брать комиссию, также есть риск конфискации товаров

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российские компании на фоне проблем с проведением платежей в Китае стали прибегать к услугам посредников из ОАЭ, Казахстана, Киргизии и других «дружественных» стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа торговых консультантов, банкиров, импортеров и экспортеров.

Два консультанта из России, которые работают с посредниками, заявили о пользовании такими услугами половиной компаний, испытывающих трудности с платежами. По их словам, многие компании, в том числе подсанкционные, наладили схемы посредничества еще год назад. По словам одного консультанта, около 20% российский фирм имеют полный доступ к своим банковским счетам в Китае, еще 30% — ограниченный.

Об успешном опыте использования посредника сообщила неназванная российская текстильная компания: с его помощью она открыла счет в Китае и переводит средства из Киргизии.

Использование услуг посредников сопряжено с повышенными расходами и рисками. Собеседники агентства рассказали, что некоторые из посредников берут комиссию в несколько тысяч долларов за каждую транзакцию. Кроме того, существует риск конфискации товаров из-за санкций. Один из источников Reuters сообщил о случае конфискации крупной партии серверов, когда ее пытались доставить через Казахстан.

С начала года наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая и Турции. Это произошло после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина появилось полномочие вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай сказал, что Вашингтон может ввести против Пекина санкции, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее ОПК.

Агентство отмечает, что использование посредников не гарантирует проведения платежей Китаем. Один российский импортер сообщил Reuters, что потерял не уточненную сумму в юанях, пытаясь совершить платеж в Китай.

Среди других способов решения проблем с платежами источники Reuters назвали «использование платежных агентов и создание цепочек временных компаний», а также переход из банка в банк в надежде, что где-либо транзакцию удастся провести.

Собеседники агентства отметили, что некоторые предприятия возлагают надежды на решение проблем в ходе визита президента Владимира Путина в Китай, который запланирован на май. Некоторые источники, однако, полагают, что перемен не предвидится, поскольку китайские банки не будут рисковать своими торговыми связями с ЕС и США (с которыми товарооборот больше, чем с Россией). «Они не пожертвуют своим рынком ради платежей российским компаниям», — сказал источник.