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Политика ,  
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Путин анонсировал поездку в Китай в мае

Путин сообщил о планах посетить Китай в мае
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пообещал в мае посетить Китай, об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК вел трансляцию встречи.

«Планируется визит в мае», — сказал Путин.

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Владимир Путин

О планах главы государства совершить майский визит в Китай сообщило агентство Reuters в марте, после того как Путин переизбрался на своем посту. Информацию подтвердили четыре собеседника агентства. Визит Путина в Китай может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента страны.

В последний раз российский лидер ездил в Китай осенью 2023 года. Путин выступил на форуме «Один пояс, один путь».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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