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Путин анонсировал поездку в Китай в мае
Путин сообщил о планах посетить Китай в мае
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин пообещал в мае посетить Китай, об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК вел трансляцию встречи.
«Планируется визит в мае», — сказал Путин.
О планах главы государства совершить майский визит в Китай сообщило агентство Reuters в марте, после того как Путин переизбрался на своем посту. Информацию подтвердили четыре собеседника агентства. Визит Путина в Китай может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента страны.
В последний раз российский лидер ездил в Китай осенью 2023 года. Путин выступил на форуме «Один пояс, один путь».
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