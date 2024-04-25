Путин анонсировал поездку в Китай в мае

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пообещал в мае посетить Китай, об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК вел трансляцию встречи.

«Планируется визит в мае», — сказал Путин.

О планах главы государства совершить майский визит в Китай сообщило агентство Reuters в марте, после того как Путин переизбрался на своем посту. Информацию подтвердили четыре собеседника агентства. Визит Путина в Китай может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента страны.

В последний раз российский лидер ездил в Китай осенью 2023 года. Путин выступил на форуме «Один пояс, один путь».