Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала изменение в мышлении элит и простых граждан: ради сбережения жизней люди оказались готовы к частичному отказу от экономического роста

Ярослав Кузьминов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5 — 7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на три — пять лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — объяснил Кузьминов.

Произошедшее, считает Кузьминов, характеризует моральные изменения в элитах различных стран и простых граждан, которые продемонстрировали солидарность с властями.

«Мы можем объяснить это усталостью от сложившихся отношений, экономического роста и подрывом сложившихся институтов. Что мы видели за четыре — пять лет до этого? Подмывание сложившихся институтов: победа Трампа в США, которая потрясла элиты, англичане голосуют за Brexit без всяких политических оснований, желтые жилеты во Франции», — отметил он.

Говоря о влиянии кризиса на Россию, Кузьминов заметил, что российская экономика реагирует на него болезненнее, чем мировая: «У нас очень открытая экономика. Наша экономика более открыта, более полагающаяся на экспорт, чем в США. И понятно, что мы зависим от цен на ряд ключевых сырьевых продуктов».