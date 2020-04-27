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Пандемия коронавируса ,  
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Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала изменение в мышлении элит и простых граждан: ради сбережения жизней люди оказались готовы к частичному отказу от экономического роста
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5 — 7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на три — пять лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — объяснил Кузьминов.

Произошедшее, считает Кузьминов, характеризует моральные изменения в элитах различных стран и простых граждан, которые продемонстрировали солидарность с властями.

«Мы можем объяснить это усталостью от сложившихся отношений, экономического роста и подрывом сложившихся институтов. Что мы видели за четыре — пять лет до этого? Подмывание сложившихся институтов: победа Трампа в США, которая потрясла элиты, англичане голосуют за Brexit без всяких политических оснований, желтые жилеты во Франции», — отметил он.

Говоря о влиянии кризиса на Россию, Кузьминов заметил, что российская экономика реагирует на него болезненнее, чем мировая: «У нас очень открытая экономика. Наша экономика более открыта, более полагающаяся на экспорт, чем в США. И понятно, что мы зависим от цен на ряд ключевых сырьевых продуктов».

События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008 — 2009 года. «Тогда мировая экономика упала на 0,1%, а мы упали на 7,8%, но довольно быстро вышли на траекторию роста», — напомнил он.

Этот мировой кризис будет сильнее, отметил Кузьминов, ссылаясь на данные доклада макроэкономистов ВШЭ.По базовому сценарию падение мирового ВВП составит 1,5% в 2020 году с последующим отскоком в 2021 году на фоне преодоления COVID-19. Цены на российскую нефть Urals в этом случае составят в среднем $35 за баррель. При таком сценарии падение российской экономики составит 4% в 2020 году с последующим отскоком в виде 3,1% роста в 2021 году. В 2022 году уже произойдет превышение докризисного уровня ВВП. Объем ВВП из-за кризиса сократится на 10 трлн. руб., доллар к концу 2020 года растеряет рост.

Пессимистичный же сценарий предполагает, что быстро справиться с пандемией не удастся, она закончится не летом и продолжится новой волной осенью. По этому сценарию цены на нефть будут составлять порядка $27 за баррель в ближайшие годы и не поднимутся выше $35 до 2024 года. В России в этом случае закончится только в 2022 году, суммарные потери ВВП за два года составят больше 7%. В 2024 году по пессимистичному сценарию экономика окажется на 3% ниже уровне 2019 года. Потери ВВП в 2020 году в абсолютном выражении составят 15 трлн руб.

Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году
Экономика
Алексей Кудрин

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупреждал о риске значительного падения уровня жизни в России из-за кризиса. «Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5–7%», — прогнозировал он. ЦБ 24 апреля в первом официальном прогнозе снижения российской экономики на фоне пандемии оценил падение ВВП в 2020 году в 4–6%. 

Автор: Илья Доронов, Георгий Тадтаев
Теги: Ярослав Кузьминов, ВШЭ, мировая экономика, коронавирус
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Цена перезапуска: как стимулировать экономику во время пандемии
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Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году
Экономика
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