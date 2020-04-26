Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Наиболее бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат, нужно выделить продовольственную помощь, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты <...> для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы» — отметил Кудрин.

По его словам, уровень жизни в стране из-за экономического кризиса существенно снизится. «Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5-7%», — добавил он.

Почти половина работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, следует из опроса экспертов OMI и «Платформы». 46% опрошенных боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.