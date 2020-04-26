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Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году

По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты. При этом после кризиса или его пика экономика России восстановится и будет «работать нормально», считает Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в диапазоне 6-8%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6% до 8% ВВП», — заявил Кудрин.

Он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с кризисом 2008 года, когда спад ВВП составил 7,8%. «Даже если у нас он будет по величине такой же, с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия и целые отрасли», — отметил Кудрин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее привел оценку, согласно которой дефицит бюджета в этом году составит 5-6%.

При этом, после кризиса или его пика российская экономика восстановится и «будет работать нормально», считает Кудрин. «В этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сообщил глава Счетной палаты.

Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом
Экономика
Алексей Кудрин

По его словам, некоторым отраслям на восстановления от последствий коронавируса потребуется срок от года. «Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Но сейчас нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести какие-то продовольственные выплаты или продовольственные пакеты. Безусловно, мы его (кризис) пройдем все вместе в лучшем или худшем варианте, и страны вернутся к своей обычной жизни», — сказал Кудрин.

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Он также выступил за то, чтобы в этом году не скупиться на трату средств из Фонда национального благосостояния, когда возникнет пик кризиса. «Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — утверждал глава Счетной палаты, предлагая потратить половину или чуть больше половины средств ФНБ.

Ранее ситуацию, при котором спад ВВП составит 8% Кудрин назвал негативным сценарием. При умеренном, отмечал он, падение составит 3-5%, и властям придется пойти на «нестандартные поддержки экономики, в том числе и на прямые субсидии отдельным отраслям».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Счетная палата, Алексей Кудрин, ВВП
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