Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году

По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты. При этом после кризиса или его пика экономика России восстановится и будет «работать нормально», считает Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в диапазоне 6-8%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6% до 8% ВВП», — заявил Кудрин.

Он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с кризисом 2008 года, когда спад ВВП составил 7,8%. «Даже если у нас он будет по величине такой же, с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия и целые отрасли», — отметил Кудрин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее привел оценку, согласно которой дефицит бюджета в этом году составит 5-6%.

При этом, после кризиса или его пика российская экономика восстановится и «будет работать нормально», считает Кудрин. «В этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сообщил глава Счетной палаты.