Инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с мая 2018 года

Инфляционные ожидания россиян снизились до 9,1%, сообщил ЦБ, это минимальный уровень с мая прошлого года. Более низкие ожидания по росту цен — аргумент для снижения ключевой ставки, напоминают аналитики

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,1% — согласно опросу Центробанка и инФОМа, результаты которого в среду опубликовал регулятор, роста цен именно на таком уровне ждут россияне в следующие 12 месяцев. Последний раз этот показатель был ниже текущего уровня в мае прошлого года.

«В качестве факторов будущей инфляции реже стали называться повышение НДС и рост цен на бензин, что, видимо, отражает наблюдаемую умеренную динамику потребительских цен», — пишет ЦБ.

Возможное ускорение инфляционных ожиданий было одним из аргументов Центробанка, который в прошлом году впервые с 2014 года повысил ключевую ставку, причем дважды: на 0,25 п.п. в сентябре и на столько же в декабре. Повышения были упреждающими, с их помощью Центробанк реагировал на рост налога на добавленную стоимость (НДС), ослабление рубля и геополитические риски (с августа прошлого года в США активно обсуждалось расширение санкций против России на госдолг и госбанки).

В начале года, после того как повышение НДС вступило в силу, инфляционные ожидания действительно ускорились: если в ноябре они составляли 9,8%, а в декабре — 10,2%, то в январе ожидания достигли 10,4%, хотя и снизились в феврале до 10,1%. Впрочем, ускорение ожиданий по факту началось еще в июне, когда правительство только объявило о планах увеличить НДС ради роста доходов, необходимых для выполнения нацпроектов из майского указа президента Владимира Путина.

Замедление инфляционных ожиданий не было таким сильным, как в марте, уже полтора года. В марте они снизились на 1 п.п., последний раз такие темпы наблюдались в ноябре 2017 года (-1,2 п.п. за месяц).