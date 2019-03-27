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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Экономика ,  
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Инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с мая 2018 года
Инфляционные ожидания россиян снизились до 9,1%, сообщил ЦБ, это минимальный уровень с мая прошлого года. Более низкие ожидания по росту цен — аргумент для снижения ключевой ставки, напоминают аналитики
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,1% — согласно опросу Центробанка и инФОМа, результаты которого в среду опубликовал регулятор, роста цен именно на таком уровне ждут россияне в следующие 12 месяцев. Последний раз этот показатель был ниже текущего уровня в мае прошлого года.

«В качестве факторов будущей инфляции реже стали называться повышение НДС и рост цен на бензин, что, видимо, отражает наблюдаемую умеренную динамику потребительских цен», — пишет ЦБ.

Возможное ускорение инфляционных ожиданий было одним из аргументов Центробанка, который в прошлом году впервые с 2014 года повысил ключевую ставку, причем дважды: на 0,25 п.п. в сентябре и на столько же в декабре. Повышения были упреждающими, с их помощью Центробанк реагировал на рост налога на добавленную стоимость (НДС), ослабление рубля и геополитические риски (с августа прошлого года в США активно обсуждалось расширение санкций против России на госдолг и госбанки).

В начале года, после того как повышение НДС вступило в силу, инфляционные ожидания действительно ускорились: если в ноябре они составляли 9,8%, а в декабре — 10,2%, то в январе ожидания достигли 10,4%, хотя и снизились в феврале до 10,1%. Впрочем, ускорение ожиданий по факту началось еще в июне, когда правительство только объявило о планах увеличить НДС ради роста доходов, необходимых для выполнения нацпроектов из майского указа президента Владимира Путина.

Замедление инфляционных ожиданий не было таким сильным, как в марте, уже полтора года. В марте они снизились на 1 п.п., последний раз такие темпы наблюдались в ноябре 2017 года (-1,2 п.п. за месяц).

Как отмечает ЦБ, в марте респонденты говорили, что «цены значительно выросли в январе, после чего их рост остается умеренным». При этом россияне, говоря о росте цен, все чаще упоминают услуги ЖКХ — их подорожание отметили 44% респондентов. В этом году из-за роста НДС предусмотрено два этапа повышения тарифов — 1 января и 1 июля (обычно их повышают только 1 июля). Кроме того, растут расходы на утилизацию мусора в связи с «мусорной реформой», об этом на прошлой неделе упоминала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (по ее словам, в феврале годовой темп роста тарифов составил 51%, при этом наблюдается большая дифференциация по разным регионам).

Аргумент для снижения ставки

  • После двукратного повышения ставки в прошлом году ЦБ сделал паузу, оставив ключевую ставку неизменной на заседаниях в феврале и марте. Более того, на прошлой неделе регулятор заявил, что может снизить ставку уже в 2019 году. Рост НДС внес не такой большой вклад в ускорение цен, как изначально ожидал ЦБ: он составил 0,6–0,7 п.п., притом что верхняя граница прогноза достигала 1,5 п.п. В целом прогноз по инфляции на 2019 год ЦБ понизил с 5–5,5 до 4,7–5,2%. Производители жертвуют своей маржой, чтобы удержать покупателей, говорила Набиуллина.
  • Снижение инфляционных ожиданий — достаточно весомый аргумент в пользу снижения ставки ЦБ, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. Но вероятность того, что регулятор пойдет на такой шаг уже на следующем заседании в апреле, пока невелика, указывает он. В целом решение будет зависеть от валютного курса, возможных новых санкций и данных по инфляции.
  • ЦБ вряд ли станет менять ставку в апреле, но такое решение будет всерьез рассматриваться на следующем заседании в июне, полагает профессор РЭШ Олег Шибанов. Но помимо снижения инфляционных ожиданий, которое является сильным доводом для смягчения монетарной политики, повлиять на решение ЦБ могут санкции и ситуация на нефтяном рынке.
  • Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой также не ожидает смягчения политики ЦБ в апреле, так как регулятор уже учел данные по инфляционным ожиданиям в ходе решения на прошлой неделе. «Снижать ставку ЦБ может начать в сентябре, и до конца года снизит ее на 50 б.п. Но в случае отсутствия новых шоков есть шансы, что снижение может начаться раньше», — считает Полевой.
  • Хотя ценовые ожидания компаний и граждан уменьшились, «и те и другие остаются повышенными», заявила Набиуллина на прошлой неделе. «Стоит особо отметить, что динамика инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса в прошлом году показала, что они до сих пор остаются незаякоренными. Они следуют за текущими изменениями цен, в первую очередь цен на бензин и продовольствие, а также за колебаниями курса рубля», — подчеркнула она.
  • ЦБ и в новом отчете пишет о незаякоренности инфляционных ожиданий: в марте «доля тех, кто считает, что инфляция через три года будет около 4%, хоть и продолжила расти, но осталась на сравнительно низком уровне».
Автор: Антон Фейнберг
Теги: инфляция, Центробанк
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