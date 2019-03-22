Набиуллина заявила о росте тарифов на утилизацию мусора в полтора раза

Набиуллина заявила о росте тарифов на утилизацию мусора в полтора раза

С 2019-го вывоз и утилизация мусора стали отдельной платной коммунальной услугой. По оценке ЦБ, в феврале готовые темпы роста тарифов на нее составили 51%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале цены на вывоз мусора в среднем по стране выросли в полтора раза. Об этом она рассказала на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

«По нашей оценке, в феврале годовой темп роста тарифов составил 51%. Очень большая дифференциация по регионам. Есть регионы, где эти тарифы даже упали, есть регионы, где они выросли существенно», — рассказала она.

По ее словам, инфляция в связи с повышением этого тарифа выросла на 0,07 п.п. В индексе потребительских цен вывоз мусора занимает долю в 0,15%, сообщила глава ЦБ.

Динамика роста тарифов на ЖКХ в целом, по оценке ЦБ, не должна привести к повышению инфляции в 2019-м, добавила Набиуллина. «Да, немножко поменялся график: одно повышение в январе, связанное с повышением НДС, одно повышение в июле. Но это даже дает большую равномерность по месяцам с точки зрения месячных темпов роста цен», — сказала она.