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Набиуллина заявила о росте тарифов на утилизацию мусора в полтора раза
С 2019-го вывоз и утилизация мусора стали отдельной платной коммунальной услугой. По оценке ЦБ, в феврале готовые темпы роста тарифов на нее составили 51%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале цены на вывоз мусора в среднем по стране выросли в полтора раза. Об этом она рассказала на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

«По нашей оценке, в феврале годовой темп роста тарифов составил 51%. Очень большая дифференциация по регионам. Есть регионы, где эти тарифы даже упали, есть регионы, где они выросли существенно», — рассказала она.

По ее словам, инфляция в связи с повышением этого тарифа выросла на 0,07 п.п. В индексе потребительских цен вывоз мусора занимает долю в 0,15%, сообщила глава ЦБ.

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Динамика роста тарифов на ЖКХ в целом, по оценке ЦБ, не должна привести к повышению инфляции в 2019-м, добавила Набиуллина. «Да, немножко поменялся график: одно повышение в январе, связанное с повышением НДС, одно повышение в июле. Но это даже дает большую равномерность по месяцам с точки зрения месячных темпов роста цен», — сказала она.

В 2019-м в России началась мусорная реформа — региональных операторов по сбору и утилизации отходов выбирают на конкурсной основе, а сама услуга стала платной. Изменения вступили в силу в январе, первые платежные документы граждане должны были получить в феврале.

На начало марта к реформе полностью или частично присоединились 80 регионов. 62 из них допустили возможность снизить тарифы на вывоз мусора, рассказали в Минприроды. Снижение может составить до 30%, для этого необходимо, чтобы вступили в силу меры, стимулирующие отрасль, пояснили в министерстве. В частности, речь идет о снижении ставки за негативное воздействие на окружающую среду и внесении услуг региональных операторов в список не облагаемых НДС.

По оценке вице-премьера Алексея Гордеева, стоимость вывоза мусора составит 120–130 руб. на человека в месяц. В конце февраля аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza подсчитали, что в среднем за вывоз мусора россиянин будет платить 1225 руб. в год. В целом же жители страны за год заплатят 179,9 млрд руб.

Авторы: Константин Нагаев, Антон Фейнберг
Теги: Эльвира Набиуллина, вывоз мусора
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