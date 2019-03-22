Набиуллина рассказала о жертвах производителей из-за повышения НДС

Производители жертвуют частью маржи, чтобы сохранить покупателей на фоне повышения НДС, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Ускорение инфляции после повышения НДС оказалось не таким сильным, как прогнозировал ЦБ, потому что производители пожертвовали частью маржи, чтобы сохранить спрос на их продукцию, сообщила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность. Кроме того, еще остаются товарные запасы, сформированные до повышения НДС», — сказала Набиуллина.

«По мере перезаключения контрактов в продажу будут поступать товары, облагаемые по новой ставке налога. С учетом этих факторов мы не исключаем, что перенос изменения НДС в цены может быть растянут во времени. Хотя в базовом сценарии мы исходим из того, что перенос НДС в потребительские цены в основном завершен», — добавила она.

В пятницу, 22 марта, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Одновременно с этим он понизил прогноз по инфляции на 2019 год с 5–5,5 до 4,7–5,2%. Вклад повышения НДС, который ЦБ изначально прогнозировал в диапазоне 0,6–1,5 п.п., составил 0,6–0,7 п.п., оказавшись на нижнем уровне ожиданий регулятора.

Каким будет окончательный эффект повышения НДС для инфляции, с уверенностью сказать пока нельзя, отметила Набиуллина. Отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы.