СМИ сообщили о повторной сертификации авиадвигателя для МС-21

Для экспорта двигателя в Европу недостаточно сертификата, выданного Росавиацией. Необходимо также получить документы от Авиационного регистра МАК, который сертифицировал авиатехнику в России до 2015 года

Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) проводит сертификацию двигателя ПД-14, предназначенного для самолетов МС-21. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также федерального чиновника.

По данным издания, получение сертифицированных документов необходимо для ускорения верификации ПД-14 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Без признания EASA практически невозможен экспорт двигателя, уточняют источники.

В октябре 2018 года ОДК завершила сертификационные испытания своего двигателя ПД-14 (разработка велась с 2008 года) и получила на него сертификат типа от Росавиации. В сентябре того же года РБК писал, что осенью предприятие «ОДК-Пермские моторы» приступит к испытаниям серийных ПД-14 для самолета МС-21. В начале прошлого года АР МАК возобновил сертификацию ПД-14 по заявке Объединенной двигателестроительной корпорации от 2013 года.

По словам собеседника «Ведомостей», сертификат типа от АР МАК ожидается в середине текущего года, затем к валидации двигателя приступит EASA, это займет до года. Изначально ожидалось, что Европейское агентство верифицирует двигатель в 2019 году, позднее глава Минпромторга сообщал, что это произойдет в 2020 году, а теперь возможен перенос на следующий год, пишет газета. Отмечается, что это не должно повлиять на программу самолета МС-21: старт поставок ожидается в начале 2021 года, первые самолеты будут оснащены американскими двигателями Pratt & Whitney 1400, с которыми лайнер проходит испытания.