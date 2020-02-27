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СМИ сообщили о повторной сертификации авиадвигателя для МС-21

Для экспорта двигателя в Европу недостаточно сертификата, выданного Росавиацией. Необходимо также получить документы от Авиационного регистра МАК, который сертифицировал авиатехнику в России до 2015 года
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) проводит сертификацию двигателя ПД-14, предназначенного для самолетов МС-21. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также федерального чиновника.

По данным издания, получение сертифицированных документов необходимо для ускорения верификации ПД-14 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Без признания EASA практически невозможен экспорт двигателя, уточняют источники.  

В октябре 2018 года ОДК завершила сертификационные испытания своего двигателя ПД-14 (разработка велась с 2008 года) и получила на него сертификат типа от Росавиации. В сентябре того же года РБК писал, что осенью предприятие «ОДК-Пермские моторы» приступит к испытаниям серийных ПД-14 для самолета МС-21. В начале прошлого года АР МАК возобновил сертификацию ПД-14 по заявке Объединенной двигателестроительной корпорации от 2013 года.   

По словам собеседника «Ведомостей», сертификат типа от АР МАК ожидается в середине текущего года, затем к валидации двигателя приступит EASA, это займет до года. Изначально ожидалось, что Европейское агентство верифицирует двигатель в 2019 году, позднее глава Минпромторга сообщал, что это произойдет в 2020 году, а теперь возможен перенос на следующий год, пишет газета. Отмечается, что это не должно повлиять на программу самолета МС-21: старт поставок ожидается в начале 2021 года, первые самолеты будут оснащены американскими двигателями Pratt & Whitney 1400, с которыми лайнер проходит испытания.

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Политика

С 1991 года сертификацию авиатехники в России и 11 других бывших республиках СССР проводил АР МАК, в декабре 2015 года российское правительство передало эти полномочия Росавиации. АР МАК сохранил эти полномочия в остальных бывших республиках Советского Союза.

Газета отмечает, что Росавиация не имела признания у иностранных регуляторов в качестве сертифицирующнго органа. В ноябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил Владимира Путина вернуть сертификацию авиатехики АР МАК, президент передал этот вопрос правительству, но в кабмине Чемезову отказали, пишут «Ведомости».

Представитель «Росавиации» заявил газете, что необходимости подачи заявки в АР МАК нет. По словам представителя «Ростеха», нужен переходный период: «Чтобы обеспечить непрерывность сертификационного процесса и сохранить доступ российской авиатехники на международный рынок». В Минпромторге и АР МАК на запросы издания не ответили.

Авторы: Кристина Астафурова, Наталия Анисимова
Теги: МС-21, ОАК
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