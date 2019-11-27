Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники

По данным источников «Коммерсанта» и «Ведомостей», глава «Ростеха» просит президента вернуть сертификацию авиатехники МАКу. В правительстве выступают против этой инициативы

Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК. Об этом пишут в среду газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости» со сылкой на копию соответствующего письма.

Источники изданий в отрасли и близкие к госкорпорации утверждают, что «Ростех» столкнулся со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом. Из-за отсутствия признания на международном уровне сертификационных процедур, которые сейчас проводит «Авиационный регистр РФ», подконтрольный Росавиации, заключение договоров с зарубежными эксплуатантами и поставки российской техники могут затянуться, говорит источник «Коммерсанта».

Собеседник «Ведомостей добавляет, что у Росавиации пока нет такого авторитета, как у МАКа, что сильно затрудняет работу по сертификации даже в тех странах, с которыми есть соглашения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Коммерсанту», что позиция главы государства по данному вопросу пока не сформирована. По данным «Ведомостей», экспертное управление при администрации президента попросило правительство рассмотреть письмо. Однако в правительство выступает против этой идею, пишут оба издания.

«Передача полномочий какой-либо другой организации не планируется», — сказал «Коммерсанту» министр транспорта Евгений Дитрих. Источники «Ведомостей» утверждают, что на совещании в правительстве, посвященном развитию ОАК, премьер Дмитрий Медведев лично сказал Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен.