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Серийное производство самолетов МС-21 перенесли на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году, заявил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство при всех тех сложностях, которые вам известны», — сказал он.

По словам Борисова, на 12-й самолет МС-21 (первый серийный) будет установлен российский двигатель ПД-14. Вице-премьер подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от сотрудничества с компанией Pratt&Whitney, с чьими двигателями самолет проходит испытания в настоящее время: «Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить, это на их стороне решение вопроса».

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Чемезов сообщил о задержке с выпуском МС-21 из-за санкций США на композит

Как добавил Борисов, Россия готова «при определенных обстоятельствах» перейти только на отечественные двигатели.

18 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил, что сроки серийного производства ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных МС-21 сдвигаются с 2019 до конца 2020 года из-за санкций США и необходимости заменить композитные материалы для крыла этого пассажирского самолета на российские аналоги.

В Объединенной авиастроительной корпорации (производитель MC-21) ситуацию сочли «некритичной».

Теги: Юрий Борисов, МС-21, серийное производство
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