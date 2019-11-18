Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Стоимость 175 самолетов МС-21, которые будут поставлены авиакомпаниям, составила $9 млрд. Это вдвое ниже каталожной цены, установленной производителем. Так государство стимулирует перевозчиков покупать российские самолеты

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Скидка на самолеты

Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ОАК. Он же уточнил, что в эту цену не входят техобслуживание, страховка и т.д. «Под этой суммой подразумевается только лизинг», — пояснил РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний, рассматривающей возможность покупки MC-21.

Представитель корпорации «Иркут» отказался комментировать информацию о сумме портфеля заказов, сославшись на коммерческую тайну. При этом он добавил, что каталожная цена (изначальная цена, установленная производителем) одного МС-21 без технического обслуживания и страховки составляет $97,9 млн. «Соответственно, стоимость 175 самолетов по каталожной цене составит $17,1 млрд», — сказал он. Это почти в два раза больше, чем итоговая сумма твердых контрактов на 175 лайнеров.

Каталожная цена самолета зачастую является только базовым индикатором для покупателей, пояснил РБК заместитель директора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. «По факту цена контракта редко соответствует каталожной и определяется на основе различных критериев, в том числе на основе объема заказа. В результате каждая сделка имеет индивидуальные характеристики», — отметил эксперт.

Чем выше объем закупок, тем дешевле стоимость самолета, указывает Гущин. Также на цене сказываются сроки поставок, добавил он. «Безусловно, государство использует ценовое стимулирование авиакомпаний для эксплуатации российской техники. Особенно когда продажи идут плохо. Механизмы могут быть разные: как скидка на покупку самолета, так и льготный лизинг», — заключил эксперт.