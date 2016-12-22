ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,29 67,30 EUR Нал. 79,81 78,70 USD Бирж. 67,74 -0,32 EUR Бирж. 79,13 -0,37 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6257,20 -219,60 IMOEX 2393,25 +0,82% RTSI 1113,04 +1,23% Brent 79,01 +1,09% DJIA 26062,12 -0,35% Nasdaq 7895,79 -1,43%
Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре
Лента новостей
Минфин отменил аукцион по продаже государственных облигаций 14:17, Quote Правительство одобрило состав рабочей группы по реализации инвестпроектов 13:59, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 13:48, РБК и Элитная недвижимость SpaceX заявила о готовности по заданию властей вывести в космос оружие 13:48, Общество Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре 13:47, Общество Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого в Сирии Ил-20 13:45, Политика Собянин вступил в должность мэра Москвы 13:35, Политика Криптовалюта Steem подорожала на 24% на фоне снижения рынка 13:34, Крипто Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии 13:31, Фотогалерея  Медведев предупредил о достижении лимита повышения цен на топливо 13:18, Экономика Шойгу возложил вину за сбитый в Сирии самолет на Израиль 13:13, Политика В Узбекистане при взрыве газового баллона в автобусе погибли пять человек 13:07, Общество Патрушев заявил о 2 млн т ядовитых отходов на свалке под Петербургом 12:58, Общество Что такое TON: главные факты о самом ожидаемом ICO 12:49, Крипто 5 причин перестать завидовать прямо сейчас 12:46, Pink У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20 12:41, Политика Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ил-20 военных 12:36, Общество Еврокомиссия начала расследование против BMW, Daimler и Volkswagen 12:28, Бизнес Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цен на газ 12:27, Экономика Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб. 12:18, Финансы Кремль отказался анонсировать ответ Москвы на гибель Ил-20 в Сирии 12:12, Политика Краевой избирком признал Тарасенко победителем на выборах в Приморье 12:09, Политика Амет Володарский — РБК+: «Общество вступает в экономику образования» 12:08, Партнерский материал Главред «Известий» ушел на работу в Life.ru 12:00, Технологии и медиа Бывший инженер SpaceX запустит криптовалютную биржу: вырастет ли рынок 11:54, Крипто Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году 11:50, Фотогалерея 
Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре
Общество, 13:47
0
Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре
Новый российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 будет сертифицирован в октябре. Это станет первой сертификацией российского авиационного двигателя за 30 лет
Макет двигателя ПД-14 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 будет сертифицирован в октябре, рассказал РБК источник в «ОДК-Пермские моторы» и подтвердил источник на другом двигателестроительном предприятии. Официально в ОДК сроки сертификации не комментируют.

«В ближайшие недели — такое событие будет впервые за 30 лет в стране», — ответил на вопрос РБК о сроках сертификации управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

По словам собеседника, в «ОДК-Пермские моторы» на предприятии в октябре планируют испытания серийных двигателей.

ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России после распада СССР. Она станет базовой для авиалайнера МС-21-300.

Сейчас ОДК проводит третий этап летных испытаний нового двигателя в составе специальной «летающей лаборатории» — самолета Ил-76ЛЛ с участием представителей сертифицирующих органов. Испытания должны официально подтвердить итоги первых двух «предсертификационных» этапов, которые прошли в течение 2015–2017 годов. После завершения сертификационных испытаний ПД-14 получит сертификат Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), который позволит поставить серийные двигатели для летных испытаний МС-21-300. В 2019 году планируется получить сертификат EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), который в будущем позволит эксплуатировать МС-21-300 в Европе.

МС-21-300 — пассажирский среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров. Машина должна заменить советские «Як», «Ту» и «Ил». Самолет создает корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании, ОАК). В мае 2017 года МС-21 впервые поднялся в воздух. К 2020 году планируется собрать десять самолетов, к 2023 году — 35, а с 2025 года начать массовое производство. Первые МС-21 оснащаются американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что до 2025 года на создание среднемагистрального лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд руб. По его словам, поставки новых самолетов планируется начать в 2020 году и уже составлен стартовый портфель из 175 заказов, по которым получены авансы. 50% машин поставят отечественным авиаперевозчикам. Всего планируется построить около 870 самолетов. В июне 2017 года сообщалось, что на разработку самолета потратили около 245 млрд руб. Заявленная цена будущего самолета — $91 млн.​​ Контракт на поставку первого серийного МС-21 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписала с иркутской авиакомпанией «ИрАэро», заявлял ранее губернатор региона Сергей Левченко.

Головной разработчик ПД-14 — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК). В ОДК обещают, что новый двигатель позволит снизить удельный расход топлива на крейсерском режиме на 12–16% и стоимость летного часа на 15%. Кроме того, новый двигатель будет соответствовать требованиям по шуму ICAO и превзойдет находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги по экологичности.

«ОДК готова предложить зарубежным партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателей для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса», — добавили РБК в пресс-службе компании. На базе газогенератора для ПД-14 ОДК готова разрабатывать под требования заказчика двигатели для ближне- и среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов.

Технологии,​ применяемые при производстве ПД-14, среди которых 3D-моделирование и 3D-печать, ОДК использует для создания двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, включая российско-китайский проект CR929. Сейчас проект ПД-35 находится в стадии прикладных научно-исследовательских работ. Создание двигателя-демонстратора ПД-35 планируется осуществить к 2023 году, а завершить опытно-конструкторскую работу — в 2025 году.

Автор: Максим Солопов.
Теги: МС-21 , «ОДК»
Главное
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии Политика
Материалы по теме
Власти рассказали о расходах на разработку лайнера МС-21 Технологии и медиа
Опытный лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter