Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре

Новый российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 будет сертифицирован в октябре. Это станет первой сертификацией российского авиационного двигателя за 30 лет

Макет двигателя ПД-14 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 будет сертифицирован в октябре, рассказал РБК источник в «ОДК-Пермские моторы» и подтвердил источник на другом двигателестроительном предприятии. Официально в ОДК сроки сертификации не комментируют.

«В ближайшие недели — такое событие будет впервые за 30 лет в стране», — ответил на вопрос РБК о сроках сертификации управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

По словам собеседника, в «ОДК-Пермские моторы» на предприятии в октябре планируют испытания серийных двигателей.

ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России после распада СССР. Она станет базовой для авиалайнера МС-21-300.

Сейчас ОДК проводит третий этап летных испытаний нового двигателя в составе специальной «летающей лаборатории» — самолета Ил-76ЛЛ с участием представителей сертифицирующих органов. Испытания должны официально подтвердить итоги первых двух «предсертификационных» этапов, которые прошли в течение 2015–2017 годов. После завершения сертификационных испытаний ПД-14 получит сертификат Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), который позволит поставить серийные двигатели для летных испытаний МС-21-300. В 2019 году планируется получить сертификат EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), который в будущем позволит эксплуатировать МС-21-300 в Европе.

МС-21-300 — пассажирский среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров. Машина должна заменить советские «Як», «Ту» и «Ил». Самолет создает корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании, ОАК). В мае 2017 года МС-21 впервые поднялся в воздух. К 2020 году планируется собрать десять самолетов, к 2023 году — 35, а с 2025 года начать массовое производство. Первые МС-21 оснащаются американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что до 2025 года на создание среднемагистрального лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд руб. По его словам, поставки новых самолетов планируется начать в 2020 году и уже составлен стартовый портфель из 175 заказов, по которым получены авансы. 50% машин поставят отечественным авиаперевозчикам. Всего планируется построить около 870 самолетов. В июне 2017 года сообщалось, что на разработку самолета потратили около 245 млрд руб. Заявленная цена будущего самолета — $91 млн.​​ Контракт на поставку первого серийного МС-21 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписала с иркутской авиакомпанией «ИрАэро», заявлял ранее губернатор региона Сергей Левченко.

Головной разработчик ПД-14 — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК). В ОДК обещают, что новый двигатель позволит снизить удельный расход топлива на крейсерском режиме на 12–16% и стоимость летного часа на 15%. Кроме того, новый двигатель будет соответствовать требованиям по шуму ICAO и превзойдет находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги по экологичности.

«ОДК готова предложить зарубежным партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателей для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса», — добавили РБК в пресс-службе компании. На базе газогенератора для ПД-14 ОДК готова разрабатывать под требования заказчика двигатели для ближне- и среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов.

Технологии,​ применяемые при производстве ПД-14, среди которых 3D-моделирование и 3D-печать, ОДК использует для создания двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, включая российско-китайский проект CR929. Сейчас проект ПД-35 находится в стадии прикладных научно-исследовательских работ. Создание двигателя-демонстратора ПД-35 планируется осуществить к 2023 году, а завершить опытно-конструкторскую работу — в 2025 году.