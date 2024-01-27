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Дюков не увидел необходимости в новых ограничениях на экспорт топлива

Дюков заявил об отсутствии необходимости в новых ограничениях на экспорт топлива
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России сейчас отсутствует необходимость в новых ограничениях на экспорт топлива, передает ТАСС.

По его словам, в 2024 году компания нарастила объем переработки нефти. Дюков ожидает рост этого показателя по итогам года.

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Юлия Овчинникова
Россия Газпром нефть Александр Дюков
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