Дюков не увидел необходимости в новых ограничениях на экспорт топлива
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России сейчас отсутствует необходимость в новых ограничениях на экспорт топлива, передает ТАСС.
По его словам, в 2024 году компания нарастила объем переработки нефти. Дюков ожидает рост этого показателя по итогам года.
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