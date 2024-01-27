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Новак назвал минимальный срок ремонта на нижегородском заводе ЛУКОЙЛа

Новак: ремонт оборудования на Нижегородском НПЗ займет минимум 1–1,5 месяца
По оценке вице-премьера, ремонт на заводе «Нижегороднефтеоргсинтез» займет минимум месяц или полтора. ЛУКОЙЛ, по его словам, сейчас оценивает сроки восстановления. Компания 12 января сообщила об «инциденте», не раскрывая деталей
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Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

ЛУКОЙЛ оценивает технические решения и сроки восстановления оборудования на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), ремонт займет как минимум месяц, заявил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Я точно не могу сказать сейчас. Предприятие проводит оценку технических решений по восстановлению, оценку возможности быстрого восстановления оборудования, от этого будет зависеть, сколько займет времени. Минимальное — это все равно где-то около 1–1,5 месяца», — сказал он, добавив, что власти держат ситуацию на контроле.

ЛУКОЙЛ 12 января сообщил, об «инциденте» на заводе «Нижегороднефтеоргсинтез» (что именно произошло, компания не уточнила). После него была приостановлена работа технологической установки.

Власти обсудили запрет экспорта бензина после аварии у ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, НПЗ приостановил работу одной из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования иностранного производства. Собеседники издания указывали, что завод планирует завершить ремонтные работы до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций Запада.

Минэнерго после аварии сообщило о намерении сократить экспорт бензина на время ремонта на заводе ЛУКОЙЛа, а также задействовать ресурсы других нефтяных компаний во избежание дефицита топлива на внутреннем рынке. Как сообщали источники РБК и «Интерфакса», власти рассматривают возможность запрета на экспорт бензина из-за ситуации на НПЗ.

Установленная мощность переработки нижегородского НПЗ — 17 млн т нефти в год. На заводе пять основных производств: производство моторного топлива, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.

Агентство Bloomberg писало со ссылкой на источник и собственные расчеты, что после аварии на заводе ЛУКОЙЛа в России упали объемы переработки нефти.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЛУКОЙЛ Нижний Новгород НПЗ ремонт Александр Новак
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