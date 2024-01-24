В Минфине рассказали о «системно неправильном» подходе к льготной ипотеке

Выдача больших субсидий и сохранение высоких ставок — это системно неправильный подход на ипотечном рынке, отметил замглавы Минфина и призвал сделать льготную ипотеку точечной. Глава государства ранее выступал за ее продление

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин России готовит комплексные предложения по урегулированию ипотечного рынка, так как выдача больших субсидий при сохранении высокой ключевой ставки Центробанка — это системно неправильный подход. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Получается, что мы начинаем тут конфликтовать. Мы выдаем больше субсидий, Центральный банк держит высокую ставку на более длительный срок. И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения», — заявил Чебесков (цитата по ТАСС).

По его словам, для превращения нынешних льготных программ в реальные меры поддержки необходимо сделать их точечными. Замглавы Минфина отметил, что они не должны составлять большую часть рынка, в противном случае подобные инициативы оказывают сильное воздействие на цены и не помогают тем, «кому это действительно необходимо». Чебесков также заявил о влиянии льготной ипотеки на сохранение высоких ставок в российской экономике.

Программа льготной семейной ипотеки в нынешнем виде рассчитана до 1 июля 2024 года. В ней можно принять участие при покупке жилья у застройщика на первичном рынке или земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома, а также при строительстве индивидуального жилого дома. Согласно условиям программы, ставка по такой ипотеке не превышает 8%, а лимит кредита — 6 млн руб.

Президент Владимир Путин в середине декабря выступил за продление программы льготной ипотеки под 6%. Он обещал дать соответствующие поручения правительству.