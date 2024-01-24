В Минфине рассказали о «системно неправильном» подходе к льготной ипотеке
Минфин России готовит комплексные предложения по урегулированию ипотечного рынка, так как выдача больших субсидий при сохранении высокой ключевой ставки Центробанка — это системно неправильный подход. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.
«Получается, что мы начинаем тут конфликтовать. Мы выдаем больше субсидий, Центральный банк держит высокую ставку на более длительный срок. И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения», — заявил Чебесков (цитата по ТАСС).
По его словам, для превращения нынешних льготных программ в реальные меры поддержки необходимо сделать их точечными. Замглавы Минфина отметил, что они не должны составлять большую часть рынка, в противном случае подобные инициативы оказывают сильное воздействие на цены и не помогают тем, «кому это действительно необходимо». Чебесков также заявил о влиянии льготной ипотеки на сохранение высоких ставок в российской экономике.
Программа льготной семейной ипотеки в нынешнем виде рассчитана до 1 июля 2024 года. В ней можно принять участие при покупке жилья у застройщика на первичном рынке или земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома, а также при строительстве индивидуального жилого дома. Согласно условиям программы, ставка по такой ипотеке не превышает 8%, а лимит кредита — 6 млн руб.
Президент Владимир Путин в середине декабря выступил за продление программы льготной ипотеки под 6%. Он обещал дать соответствующие поручения правительству.
предупреждал, что во втором квартале 71,1% от общего объема выданной ипотеки пришлось на заемщиков, которые уже тратят свыше половины своих доходов на обслуживание кредитов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала введение макропруденциальных лимитов, для чего необходимы законодательные изменения.
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