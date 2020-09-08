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Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода. Об этом он заявил во время партийного онлайн-совещания, трансляция велась на сайте «ЕР».

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев.

Он отметил, что подобные модели уже есть в некоторых странах. 

Материал дополняется.

Теги: Дмитрий Медведев
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