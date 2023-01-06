Эксперты узнали, какие компании сокращали сотрудников в 2022 году

Крупные предприятия, где работают более тысячи человек, пережили кризисный 2022 год тяжелее, чем малые и средние, показало исследование HeadHunter. 44% из таких компаний сообщили о снижении численности сотрудников

Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2022 году 33% российских компаний зафиксировали сокращение количества сотрудников, причем больше других с уменьшением штата столкнулись крупные компании. Такие результаты показал опрос службы исследований HeadHunter об итогах этого года и планах на следующий год среди работодателей (исследование есть у РБК).

Эксперты опросили 256 компаний с разной численностью работников (всего шесть групп), где самыми крупными считаются предприятия с числом сотрудников больше тысячи, а в самых малых работает менее 50 человек.

Для больших компаний уходящий год в целом оказался более неудачным, чем для средних и малых предприятий, следует из этого опроса. Три четверти представителей самых крупных фирм видят негативное влияние санкций, спецоперации, частичной мобилизации и других событий 2022 года на их бизнес.

Сравнение с годами пандемии

Аналитики рекрутингового портала попросили участников опроса оценить, как этот год прошел для их компании по сравнению с 2021-м и 2020-м, когда грянул коронакризис. Около половины работодателей (46%) считают, что события этого года повлияли на их компанию намного сильнее, чем пандемия и последовавшие за ней ограничения. Еще 23% считают, что эффект примерно одинаковый, и лишь для 12% более значимыми оказались события двухлетней давности.

Каждая пятая компания сообщила (19%), что для нее уходящий год прошел лучше, чем предыдущие два. Наиболее часто успешным 2022 год (именно в сравнении с двумя прошлыми годами) называли компании, где работает менее 100 человек.

На отдельный вопрос, оценивающий именно влияние событий 2022 года на бизнес (спецоперация, санкции, частичная мобилизация и другие), 67% российских компаний заявили об их негативном эффекте. Ранее опрос HeadHunter среди работников показал, что события 2022 года плохо отразились на работе 68% россиян.

Наименьшую устойчивость к вызовам уходящего года продемонстрировал самый крупный бизнес, следует из опроса. Лишь по 7% представителей «компаний-тысячников» отметили позитивное либо нейтральное влияние санкционного давления на их компанию, а о негативном эффекте заявили 76% таких компаний. Это самые низкие оценки среди всех шести групп компаний.

Более позитивные ответы на эти вопросы дали средние компании (с численностью сотрудников от 251 до 500 человек): для 18% из них произошедшие изменения имели позитивный эффект. О негативном влиянии событий этого года заявили 56% респондентов — меньше, чем среди остальных категорий компаний.

У малого и среднего бизнеса больше адаптивности в кризисных или нестабильных ситуациях, объясняет главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «У таких компаний в отличие от крупных корпораций больше вариативность действий, на них меньше влияет «забюрократизированность» внутренних процессов, им проще менять бизнес-стратегии или сразу начинать действовать в новой парадигме. Кроме того, один из главных факторов сохранения позитивного настроя среди малого и среднего бизнеса — это меньшие санкционные риски и зависимость по сравнению с крупным бизнесом от международных рынков сбыта», — сказала она РБК.

В каких компаниях чаще увольнялись

Как показал опрос, в 2022 году части штата лишилась треть российских компаний, в то время как год назад об уменьшении численности сотрудников сообщали 22% работодателей. Чаще всего о потерях работников рассказывали самые крупные компании: уменьшение штата произошло в 44% предприятий с числом сотрудников больше тысячи человек. Рост штата чаще наблюдался в средних компаниях.

«Санкционное давление больше всего ударило по промышленным предприятиям, а именно на них традиционно работает большое число сотрудников. Проблемы с поставками, замещением запчастей, сокращением числа заказов закономерно привели к уменьшению численности сотрудников предприятий, связанных с поставками», — поясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Уменьшение штата не всегда происходило за счет сокращений, следует из результатов исследования. О том, что в компании прошли сокращения, сообщили 27% компаний. О том, что сокращения были массовыми (более трети сотрудников), заявили 4% работодателей. Другие причины, по которым численность персонала может сокращаться, — это увольнения (по собственному желанию, по соглашению сторон, по инициативе работодателя).

«В России механизм сокращений гораздо менее популярен, чем такие способы экономии на зарплате сотрудникам, как перевод на неполный рабочий день, отпуска за свой счет или принудительное оформление работников в качестве самозанятых. Кстати, такие способы более доступны малым и средним предприятиям, а не крупным (это еще один минус к их «адаптивности»). На крупных существуют профсоюзы, лучше работает защита трудовых прав сотрудников», — рассуждает Сафонов.

По данным Росстата, в ноябре в России зафиксирован исторически низкий уровень официальной безработицы — 3,7%, или 2,7 млн человек.