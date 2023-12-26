В ВШЭ оценили размер среднего класса в России в 2022 году

К среднему классу в 2022 году можно было отнести около 32% населения России, оценили в ВШЭ. Это максимум за десять лет. Но всем критериям среднего класса отвечает лишь треть его представителей — и это ядро меньше, чем в 2015 году

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Доля среднего класса в населении России в 2022 году составила около 32%, однако на тех, для кого выполняются все критерии отнесения к нему, приходится около трети. Такую оценку приводит заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева. РБК ознакомился с презентацией ее выступления, представленной на прошлой неделе.

Средний класс Мареева выделяет по трем критериям:

социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты);

уровень образования (высшее);

доход (от 1,25 медианы, то есть выше 29 тыс. руб. на члена семьи).

По данным Росстата, медианный среднедушевой доход в 2022 году составил 34 806 руб. Это уровень дохода, при котором одна половина населения имеет денежные доходы ниже медианы, другая половина — выше медианы. В исследовании Мареевой при расчетах использовался медианный доход (как и остальные оценки) из результатов обследования домохозяйств «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», проводимого НИУ ВШЭ. По этому массиву данных показатель составляет 23,3 тыс. руб. на одного члена домохозяйства, включая детей, уточнила РБК исследователь.

Ядро и периферия среднего класса

Согласно расчетам исследователя, доля среднего класса в России в 2022 году составила 31,7%. Это максимум примерно за десять лет. К примеру, в 2013 году доля среднего класса по этой методике оценивалась в 28,3%, в 2015-м — в 29,4%, в 2018-м — в 30,3% и в 2020 году — в 30,1%.

На устойчивую часть среднего класса, его ядро, приходится лишь около трети от его состава. В 2022 году доля ядра среднего класса была на уровне 9,3%. Выше она оценивалась только в 2015 году — 9,5%. К ядру среднего класса, согласно презентации, относятся управленцы высшего звена и высококвалифицированные профессионалы, которые обладают всеми тремя соответствующими признаками (профессиональный статус, уровень образования, доход).

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Оставшуюся часть среднего класса, так называемую периферию, для которой характерна неустойчивость положения, составляют управленцы низшего звена, специалисты среднего уровня квалификации, административный персонал, рядовые работники сферы торговли и бытового обслуживания. У них есть два из трех квалифицирующих средний класс признака.

Неустойчивость положения этой группы определяется прежде всего спецификой их профессиональных и социальных позиций, поясняет Мареева. «Это специалисты среднего уровня квалификации, рутинного труда. Их положение на рынке труда и доходы не так устойчивы, как у руководителей и специалистов высокой квалификации», — говорит она.

Многокритериальный подход к определению границ среднего класса ранее предложили заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач и два его соавтора, Сергей Николаенко и Раиса Лукьяненко: они предложили оценивать средний класс, учитывая социальные, экономические и поведенческие факторы. Расчеты в рамках этой концепции позволили отнести в России к «устойчивому среднему классу» или даже классу богатых в период 2019–2021 годов в среднем 4% населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети. Таким образом, в общей сложности средним классом в тот период могли считаться порядка 37% населения.

Средний класс и средний доход

За последние два десятилетия можно наблюдать расширение зоны средних слоев, причем растет зона типичных для россиян доходов (от 0,75 до 1,25 медианы) и качества жизни, указывает Мареева. Так, если в 2000 году доля населения с доходом от 0,75 до 1,25 медианы составляла 27,9%, то в 2022 году она выросла до 41,7%. Высока и доля средних доходов — от 1,25 медианы до 2 медиан (20,7% в 2022 году).

По оценкам Мареевой, расширение средней группы происходит не только за счет «подтягивания» к среднему тех россиян, кто находится в зоне неблагополучия, но и за счет сокращения высокодоходной группы и верхней страты, хотя первый процесс является более масштабным. Оценка среднего класса не совпадает с оценкой средних слоев по доходам (то есть от 0,75 до 2 медиан), указывает Мареева. Модели демонстрируют, что российское общество оказывается сегодня обществом массовых средних слоев как по доходам, так и по возможностям и рискам, но не массового среднего класса, подчеркивает она.

«Большая часть населения оказывается сегодня в срединном положении, характеризуясь очень близкими уровнями не только доходов, но и качества жизни в целом. Но эти уровни достаточно невысоки», — констатирует исследователь.

«Разные средние классы» в России

Теоретически доля среднего класса в России должна быть больше, считает профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако особенность России в том, что часто высшее образование и статус служащего не подтверждаются денежными доходами, отмечает он. «У нас есть понятие «работающие бедные», это, например, бюджетники с высшим образованием, работающие в сфере культуры и образования. Если учитывать, что к среднему классу относятся, как правило, люди с высшим образованием и работают по своим специальностям, получается, что в России просто бедный средний класс», — говорит эксперт.

Путаница в понятиях возникла, когда экономисты стали называть людей с доходами от 75 до 200% медианного среднедушевого дохода сугубо социологическим понятием — средним классом, уверен ведущий научный сотрудник института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Василий Аникин. «На деле же доходы и позиция в классе не всегда совпадают, особенно когда доходы растут благодаря трансфертам или удерживаются на низком уровне, что характерно для бюджетной сферы», — отмечает он. Кроме того, существуют «колоссальные региональные разрывы в оплате труда профессионалов».

По словам Аникина, в России скорее сосуществуют разные средние классы. «Мы можем говорить о трех средних классах, которые в сумме дают порядка 60% [от населения], но «центр тяжести» этих групп действительно смещен вниз — из-за того что риски в сфере труда и экономической безопасности преобладают над возможностями в этих сферах», — говорит он. Причем от нижних классов их отличают хорошие возможности в сфере развития человеческого капитала, но по-настоящему монетизировать эти возможности может лишь только «верхний» средний класс, который еще называют ядром среднего класса, — не более 10–15% от общества, подчеркивает эксперт.

Ядерная часть среднего класса не растет, напротив, в последние годы наметилась тенденция к ее сокращению, указывает социолог. Основные причины, по его словам, — сложность накопления уникального человеческого капитала, недостаток хороших рабочих мест в регионах и эмиграция его представителей.

Уровень неравенства в России

В целом в России наблюдается медленное снижение неравенства доходов за последнее десятилетие, следует из презентации Мареевой. В том числе это происходит за счет сокращения доли доходов у «верхних» 20% населения. Так, коэффициент Джини, использующийся для оценки экономического неравенства, снизился с 0,417 в 2013 году до 0,396 в 2022-м. Чем ближе коэффициент к единице, тем больше доходы сконцентрировано в руках отдельных групп населения.

Одновременно снижается и уровень бедности. По данным Росстата, в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 млн россиян, или 9,8% населения, что является историческим минимумом.

Тем не менее неравенство доходов в России на мировом фоне остается достаточно высоким, особенно по сравнению с европейскими странами, но не экстремальным, отмечается в презентации. Но по концентрации доходов и богатства в руках «верхних» 1% Россия оказывается среди мировых лидеров.

Субъективная оценка населением бедности существенно разнится с официально установленной границей бедности, следует из другого исследования НИУ ВШЭ — «Барометра экономического поведения домохозяйств в России». Опрос проводился в июне—июле 2023 года по репрезентативной в масштабах страны выборке в 6 тыс. человек.

Так, доход в размере 21 тыс. руб. на человека в представлении опрошенных соответствует черте бедности. Эта сумма в 1,5 раза больше, чем официально установленная на момент проведения опроса граница бедности в целом по населению — 14 026 руб.

Для нормальной жизни российской семье нужно 64 тыс. руб. в месяц на человека, следует из результатов опроса. Каждое пятое домохозяйство, согласно результатам исследования, можно отнести к финансово неустойчивым за счет отсутствия ликвидных резервов в сочетании с низкой оценкой материального положения или наличия хотя бы одного из признаков перекредитованности. Долги и кредиты есть у 26% респондентов.