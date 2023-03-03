Шведские ученые оценили связь между богатством и умом

Высокий заработок связан не только с интеллектом, решающими могут быть и везение, харизма, умение работать с людьми. Исследования показали, что зарплата и результат IQ не имеют прочной корреляции

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Интеллект — не обязательное условием для обогащения, куда более важным является умение сочетать свои навыки, это «самый большой урок» из проведенных исследований относительно наличия связи между уровнем IQ и состоянием человека, пишет Bloomberg.

По данным исследований, гендиректоры крупных шведских компаний имеют показатель IQ выше среднего, их результат в среднем лучше, чем у 83% участников тестирования. Главы небольших компаний обычно лучше сдают тест на IQ, чем 66% населения. Bloomberg при этом отмечает, что они добились успеха благодаря не только уму, но и упорному труду, навыкам работы с людьми, харизме, не говоря уже о факторе везения.

Другие ученые сравнили заработок двух категории людей: тех, чей результат IQ оказался выше, чем результаты 25% других участников тестирования и 75%. Люди из второй группы в среднем зарабатывала на 10-16% больше, чем из первой. Агентство отметило, что разница может показаться значительной, если ощутить увеличение прибыли на себе, но такая разница не означает, что они находятся на двух очень разных социально-экономических уровнях.

Другое исследование, также основанное на проведенных в Швеции исследованиях, показало, что корреляция между уровнем интеллекта и дохода ослабевает при достижении зарплаты в €60 тыс. в год. Кроме того, люди из 1% с наиболее высокими зарплатами имели уровень IQ ниже, чем зарабатывающие немногим меньше них.

Это может объясняться тем, что более умные люди предпочитают вести сбалансированную жизнь вместо постоянной работы, либо они предпочитают профессии с высоким статусом, но несколько более низкой зарплатой, предположил Bloomberg. Агентство также призвало не забывать об удаче, указывая, что в большинстве случаев инвестиции связаны с риском и везением, и нередко можно наблюдать, как два одинаковых по интеллекту человека, идя на риск, добиваются разных результатов.