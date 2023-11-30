Росстат изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов с 1 декабря

Росстат изменит методику отслеживание числа пенсионеров и их дохода

Росстат с 1 декабря запустит новые формы отслеживания численности пенсионеров и сумм назначенного им пенсионного обеспечения, следует из приказа ведомства от 17 ноября.

Документ предусматривает введение трех форм федерального статистического наблюдения:

N 94 (Пенсии) -краткая — отражает данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения

N 94 (Пенсии) -Н — содержит сведения о численности неработающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения

N 94 (Пенсии) -Р — содержит данные о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной заработной плате или ином доходе.

Данные по форме предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. Они будут предоставляться по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Как пояснил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, эти регистры учета более детально отражают все виды пенсионного обеспечения, существующие в России. Они позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам «в рамках макроэкономической модели» и по регионам, считает эксперт.

Так, на основании этих данных можно будет точнее рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах, пояснил Гиринский.