Греф назвал благоприятный для экспортеров и импортеров курс рубля

Сейчас курс рубля слишком крепкий, заявил глава «Сбера» Герман Греф на Domclick Digital Day. Равновесный курс, который должен быть — 98-105 руб. за доллар, считает он.

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — сказал Греф.

В начале ноября экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и ЛУКОЙЛа имеют безусловно негативное влияние на рубль. Эффект проявится в начале 2026 года.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что возможное окончание конфликта на Украине поддержит курс национальной валюты, так как выступит в качестве дезинфляционного фактора. Недавнее укрепление курса российского рубля стало следствием двух факторов: жесткой денежно-кредитной политики, а также разовые факторы, в частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат.

