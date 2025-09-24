Минэк спрогнозировал более крепкий рубль и торможение ВВП

Рост ВВП России замедлится до 1% в 2025 году, а курс доллара в следующем году в среднем составит 92 руб. Таков новый прогноз Минэкономразвития

По итогам 2025 года рост российской экономики составит 1%, а в 2026 году незначительно ускорится — до 1,3%, следует из внесенного в правительство проекта макропрогноза. Его параметры используются для формирования проекта федерального бюджета на трехлетку.

Таким образом, экономический рост существенно замедлится по сравнению с 2024 годом, когда ВВП вырос на 4,3%.

Минэкономразвития также прогнозирует более крепкий курс рубля, чем ожидалось весной. В 2025 году среднегодовой курс доллара составит чуть более 86 руб., в 2026 году поднимется до 92,2 руб. — в среднем за год. Потребительская инфляция, по прогнозу, вернется к целевому ориентиру ЦБ (4%) в конце 2026 года — после 6,8% по итогам 2025 года.

«Экономика заметно замедляется. Темпы роста ВВП за семь месяцев [2025 года] составили чуть более 1%, по нашим оценкам. Соответственно, мы достаточно существенно снизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий. При этом темпы остаются положительными, то есть экономика будет расти, но медленнее, чем мы ожидали в апреле», — заявил журналистам представитель министерства.

Одна из составляющих замедления — ожидаемое снижение инвестиций в основной капитал на 0,5% в 2026 году как следствие жесткой денежно-кредитной политики.

