 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

Минэк спрогнозировал более крепкий рубль и торможение ВВП

Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Рост ВВП России замедлится до 1% в 2025 году, а курс доллара в следующем году в среднем составит 92 руб. Таков новый прогноз Минэкономразвития
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам 2025 года рост российской экономики составит 1%, а в 2026 году незначительно ускорится — до 1,3%, следует из внесенного в правительство проекта макропрогноза. Его параметры используются для формирования проекта федерального бюджета на трехлетку.

Таким образом, экономический рост существенно замедлится по сравнению с 2024 годом, когда ВВП вырос на 4,3%.

Что будет с экономикой России. Новые прогнозы Минэкономики и экспертов
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Минэкономразвития также прогнозирует более крепкий курс рубля, чем ожидалось весной. В 2025 году среднегодовой курс доллара составит чуть более 86 руб., в 2026 году поднимется до 92,2 руб. — в среднем за год. Потребительская инфляция, по прогнозу, вернется к целевому ориентиру ЦБ (4%) в конце 2026 года — после 6,8% по итогам 2025 года.

«Экономика заметно замедляется. Темпы роста ВВП за семь месяцев [2025 года] составили чуть более 1%, по нашим оценкам. Соответственно, мы достаточно существенно снизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий. При этом темпы остаются положительными, то есть экономика будет расти, но медленнее, чем мы ожидали в апреле», — заявил журналистам представитель министерства.

Как рост НДС повлияет на рубль и темпы снижения ключевой ставки
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Одна из составляющих замедления — ожидаемое снижение инвестиций в основной капитал на 0,5% в 2026 году как следствие жесткой денежно-кредитной политики.

Обо всех параметрах обновленного макроэкономического прогноза и о том, что они говорят о состоянии и перспективах российской экономики в предстоящие годы, — читайте в подписке РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ольга Волкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минэкономразвития ВВП российская экономика макроэкономические прогнозы
Материалы по теме
Официальные данные указали на отсутствие технической рецессии в России
Экономика
Решетников рассказал об «управляемой мягкой посадке» экономики России
Экономика
Набиуллина призвала не путать рецессию и замедление экономики
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 12:34
Глава IIHF назвал сроки принятия следующего решения по допуску России Спорт, 16:55
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 16:52
К телу сбежавшего из суда Авакяна не допустили петербургских силовиков Общество, 16:48
Страховщики начали создавать продукты для беспилотного транспорта Отрасли, 16:45
Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты Общество, 16:44
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 16:39
В России анонсировали увеличение размера МРОТ Экономика, 16:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Уолтц заявил, что Трамп желает мира на Украине, чего бы это ни стоило Политика, 16:36
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года Экономика, 16:33
В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году Экономика, 16:33
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 16:24
«Суспільне» узнало о встрече Мелании Трамп с женой Зеленского Политика, 16:22
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году Политика, 16:22
Акции «Магнита» подскочили на 5% в отсутствие корпоративных новостей Инвестиции, 16:16