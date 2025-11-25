Шохин предупредил о рисках «инвестиционной паузы» и крепкого рубля
Наступившая в российской экономике «инвестиционная пауза» опасна вытеснением с рынка отечественных производителей китайскими конкурентами, а крепкий рубль мешает экспортным доходам. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».
Помимо высокой ключевой ставки бизнес, по словам Шохина, беспокоит курс рубля. «Чересчур крепкий рубль резко снижает возможность получения экспортных доходов. Они снизились на 20% по сравнению с планами, которые в начале года были. Даже технологическое развитие не может быть эффективным без экспорта традиционных ресурсов, технологий. Нам нужны стимулы для экспорта, и крепкий рубль эти стимулы притормаживает», — сказал он.
Кроме того, сокращение бюджетного стимула и рост налогов «тоже не добавляют инвестиций и развития», заметил Шохин. «Мы фиксируем инвестиционную паузу, которая уже началась. Это опасно в нынешних условиях», — подчеркнул глава РСПП.
Шохин пояснил опасность тем, что «свято место пусто не бывает». «Ниши могут заполнить китайские экспортеры оборудования и готовой продукции, очень трудно будет потом в конкурентной борьбе занимать места, уже занятые конкурентами из дружественных стран», — сказал он.
Министр финансов Антон Силуанов в ответ на слова Шохина заметил, что тот настроен «слишком пессимистично».
«С такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь», — пошутил он.
Аналитики в ходе летнего опроса ЦБ понизили прогноз по курсу рубля на ближайшие годы. По их оценке, в 2025 году средний курс доллара составит 87,3 (вместо 91,5) руб., в 2026-м — 97,5 (вместо 101,4) руб., а в 2027-м — 101,5 (вместо 105,6) руб. Средняя ключевая ставка (сейчас установлена на уровне 16,5%) в следующем году будет на уровне 13,8%, в 2027-м — 10,2%, в 2028 году — 8,5%.
