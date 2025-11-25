 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Шохин предупредил о рисках «инвестиционной паузы» и крепкого рубля

Бизнес фиксирует инвестиционную паузу и это «опасно в нынешних условиях», заявил глава РСПП Александр Шохин. Глава Минфина Антон Силуанов ответил, что тот настроен «слишком пессимистично»
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наступившая в российской экономике «инвестиционная пауза» опасна вытеснением с рынка отечественных производителей китайскими конкурентами, а крепкий рубль мешает экспортным доходам. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

Помимо высокой ключевой ставки бизнес, по словам Шохина, беспокоит курс рубля. «Чересчур крепкий рубль резко снижает возможность получения экспортных доходов. Они снизились на 20% по сравнению с планами, которые в начале года были. Даже технологическое развитие не может быть эффективным без экспорта традиционных ресурсов, технологий. Нам нужны стимулы для экспорта, и крепкий рубль эти стимулы притормаживает», — сказал он.

Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки
Экономика
Эльвира Набиуллина

Кроме того, сокращение бюджетного стимула и рост налогов «тоже не добавляют инвестиций и развития», заметил Шохин. «Мы фиксируем инвестиционную паузу, которая уже началась. Это опасно в нынешних условиях», — подчеркнул глава РСПП.

Шохин пояснил опасность тем, что «свято место пусто не бывает». «Ниши могут заполнить китайские экспортеры оборудования и готовой продукции, очень трудно будет потом в конкурентной борьбе занимать места, уже занятые конкурентами из дружественных стран», — сказал он.
Министр финансов Антон Силуанов в ответ на слова Шохина заметил, что тот настроен «слишком пессимистично».

«С такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь», — пошутил он.

Аналитики в ходе летнего опроса ЦБ понизили прогноз по курсу рубля на ближайшие годы. По их оценке, в 2025 году средний курс доллара составит 87,3 (вместо 91,5) руб., в 2026-м — 97,5 (вместо 101,4) руб., а в 2027-м — 101,5 (вместо 105,6) руб. Средняя ключевая ставка (сейчас установлена на уровне 16,5%) в следующем году будет на уровне 13,8%, в 2027-м — 10,2%, в 2028 году — 8,5%.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Гальчева Анна Гальчева
РСПП Александр Шохин Инвестиции рубль экспорт Антон Силуанов
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Набиуллина назвала «путь в гиперинфляцию»
Финансы
Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой
Экономика
Бизнес оценил долю бартера во внешней торговле России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 13:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 13:19
СВР сообщила о плане Британии по срыву мирных инициатив Трампа по Украине Политика, 13:38
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи изменений Образование, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов Политика, 13:29
Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России Экономика, 13:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Китай достиг 35% доли в мировом промышленном производстве Отрасли, 13:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:25
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным Политика, 13:23
На бывшем заводе Volkswagen выпустили 30 тыс. автомобилей Tenet Авто, 13:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова Спорт, 13:20
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике Экономика, 13:14