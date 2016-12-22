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Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США
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Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США
Экономика, 21:56
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Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США
Первый вице-премьер и глава Минфина отметил, что профицит в российском бюджете является своеобразным запасом прочности страны, который будет препятствовать волатильности курса рубля
Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Профицит в бюджете будет препятствовать каким-либо сильным изменениям курса рубля в случае введения новых антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, профицитный бюджет — это запас прочности страны.

«Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они, в конце концов, будут прогнозируемы и не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников — что происходит с курсом рубля», — сказал глава ведомства.

Болтон заявил об отсутствии решения о новых санкциях против России
Политика

В минувшую среду, 24 октября, советник президента США Джон Болтон на следующий день после своей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что Белый дом пока не принял решения о введении новых санкций против России. Он отметил, что на практике Вашингтон вводит дополнительные санкции каждые шесть месяцев.

Последние ограничительные меры США ввели против Москвы в августе по обвинению в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Накладывать санкции Вашингтон решил в два этапа. Первый вступил в силу в конце августа, запретив экспорт в Россию американских товаров и технологий, которые помечаются в американской номенклатуре меткой «национальная безопасность». Второй раунд санкций Госдеп пообещал в случае, если Россия не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие.

Вместе с этим в американском конгрессе обсуждаются более серьезные санкции против России. Они включают в себя ограничения на покупку в США новых российских облигаций федерального займа и блокировку счетов российских государственных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) считают, что первая мера спровоцирует выход иностранных инвесторов из 10% российских госбумаг. Во втором случае заморозке могут подвернуться около 600 млрд руб. — это менее 1% активов российских госбанков на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах.

Аналитики агентства также заявили, что в случае расширения санкций ВВП России по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, курс доллара при этом может составить 83 руб. Такая динамика заложена в пессимистичном сценарии их макропрогноза. Базовый прогноз говорит о том, что экономика будет расти на 1,4%, средний курс доллара по отношению к рублю составит 64 руб., инфляция — 4,6%.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Антон Силуанов , Курс рубля , санкции против России
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