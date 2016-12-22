ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,25 EUR Нал. 76,99 75,93 USD Бирж. 66,81 +0,25 EUR Бирж. 76,53 +0,05 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6610,30 -44,30 IMOEX 2453,74 -0,02% RTSI 1156,87 -0,12% Brent 84,00 +0,48% DJIA 26452,11 -0,16% Nasdaq 7766,15 +0,39%
Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях
Лента новостей
В РЖД оспорили версию «Новотранса» о причинах обрушения моста в Приамурье 17:05, Общество Что нужно знать о срывах сроков строительства дома: 8 фактов 17:02, Недвижимость Суд приговорил бывшего вице-президента Гватемалы к 15,5 годам тюрьмы 17:01, Политика В РЖД опровергли дебош Мамаева и Кокорина в «Сапсане» 16:58, Общество Минфин возобновит попытки увеличить госдолг России 16:52, Quote Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 16:47, РБК и Мираторг Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов 16:44, Общество Райффайзенбанк выступил соорганизатором синдицированного кредита для УГМК 16:40, Пресс-релизы Кто такие Чепига и Мишкин. Главное 16:40, Политика Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции 16:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 16:15, РБК и Canon Суд оштрафовал пролетевшего под мостом в Петербурге пилота вертолета 16:11, Общество Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец» 16:06, Бизнес Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное 15:59, Общество Подравшиеся в парижском аэропорту Орли рэперы получили условные сроки 15:54, Общество Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле 15:51, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:49, РБК и Mastercard Как работают крупнейшие криптобиржи: обзор доклада прокурора Нью-Йорка 15:48, Крипто 7 квартир с экзотичным ремонтом на продажу в Москве 15:44, Недвижимость ЦБ допустил отсрочку ужесточения требований к капиталу для банков 15:44, Финансы Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии 15:30, Политика ВСУ провели учения по отражению высадки десанта на Азовском море 15:29, Политика Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России 15:27, Политика В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии 15:17, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 15:08, РБК и Мираторг Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях 15:04, Экономика Из-за хищений почти 190 млн руб. в институте Минобороны возбудили дело 14:58, Общество Российская премьер-лига осудила «хулиганов» Мамаева и Кокорина 14:56, Общество
Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях
Экономика, 15:04
0
Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях
Средний курс доллара в 2019 году составит от 64 до 83 руб. в зависимости от масштабов расширения санкций и последствий торговых войн, оценили эксперты АКРА. В худшем сценарии Россию ждет рецессия — ВВП упадет на 2,5%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В случае масштабного расширения антироссийских санкций ВВП по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а курс доллара в среднем за год может составить 83 руб. Об этом говорится в пессимистичном сценарии макропрогноза, который во вторник, 9 октября, представили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передал корреспондент РБК.

Ужесточение санкций ожидается в любом случае

Экономисты в своем новом прогнозе разработали три сценария: «базовый», «альтернативный» и «альтернативный + финансовый стресс». Все они, в том числе базовый, в той или иной мере учитывают расширение американских санкций против России в ноябре. «Риск расширения санкций в рамках базового сценария макроэкономического прогноза мы закладываем впервые. До этого мы предполагали, что в базовом сценарии будет лишь сохранение санкций. Но сейчас, на мой взгляд, это достаточно вероятное событие, и мы должны его учитывать в нашем прогнозировании», — заявила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Санкции, которые сейчас обсуждаются в американском конгрессе, включают ограничения на покупку новых российских ОФЗ и блокировку счетов российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк) в юрисдикции США. Как оценивало АКРА, первая мера может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг. Что касается санкций в отношении госбанков, то, как заявила во вторник Порохова, они держат на корсчетах в банках-нерезидентах менее 1% активов (порядка 600 млрд руб. — эти средства и могут подвергнуться заморозке), которые, однако, обеспечивают обороты на 17–18 трлн руб. в месяц. Санкции, ограничивающие расчеты с нерезидентами, поставят вопрос «о конкурентной позиции российских госбанков на российском рынке», отметила она.

Базовыми предпосылками для всех сценариев АКРА стали старение населения, переход в режим низкой инфляции, санкции, реализация майского указа, повышение пенсионного возраста и ставки НДС, «разворот на восток» (рост доли азиатских стран в экспорте, импорте, прямых инвестициях, госдолге). В части санкций базовый и альтернативный прогнозы включают ввод в ноябре ограничений на покупку российского госдолга, а «альтернативный + финансовый стресс» — еще и санкции в отношении госбанков. Рассмотреть новые ограничения конгресс может в ноябре после промежуточных выборов.

Другая ключевая компонента всех сценариев прогноза — последствия торговых войн США и Китая, которые в той или иной мере (в зависимости от сценария) могут привести к падению спроса на экспорт из России. АКРА считает это одним из самых «неуправляемых» рисков, заявил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов. В альтернативные сценарии также заложены шоки предложения на сырьевых рынках, которые приведут к падению цен на нефть до $40 и ниже в течение года-полутора (сейчас нефть стоит $84,5).

Со стрессом и без

Согласно наиболее пессимистичному варианту «альтернативный + финансовый стресс», в 2019 году ВВП сократится на 2,5%, инфляция на конец года составит 8%, вдвое превысив таргет ЦБ, а ключевая ставка (в сентябре ЦБ повысил ее до 7,5%) достигнет 12%. Средний курс доллара составит 83 руб. На пике волатильности он может быть и выше, предупредил Куликов, однако ЦБ подавит это повышением ставки. Еще один ощутимый риск, заложенный в этот сценарий, — возможное наступление рецессии в США, которого все больше ожидают экономисты. В стрессовый сценарий АКРА также включены долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться финансовым стрессом.

«В моменте этот сценарий кажется очень похожим [...] на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была одна причина — падение цен на нефть. Здесь же — комплекс причин, и что-то очень похожее [в качестве результатов]», — сказал Куликов. Это «альтернативный, но реалистичный» прогноз, подчеркнул он.

Возвращение в 2015-й

Последний раз рецессия в России наблюдалась в 2015–2016 годах, когда ВВП упал на 2,7%. В 2015-м сокращение экономики составило 2,5%, а инфляция на конец года достигла 13,6%. При этом курс рубля так сильно все равно не проседал — в среднем он составлял 61,3 руб. за доллар в 2015 году и 67,2 руб. в 2016-м.

Падение ВВП в 2019 году уже допускал ЦБ. Оно возможно в случае расширения санкций, ухудшения ситуации в развивающихся экономиках и ускорении оттока капитала из них — эти факторы наряду с нефтью по $35 были заложены в консервативный прогноз регулятора.

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара — 64 руб., а инфляция — 4,6%. Ключевая ставка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и сейчас, — 7,5%. В отличие от других сценариев в базовом АКРА представила прогноз вплоть до 2022 года. Из него следует, что темпы роста ВВП в последующие годы будут колебаться в районе все тех же 1,4–1,5%, цена нефти Urals составит $61–63, а курс доллара — 60–62,6 руб. При этом базовый сценарий становится «все менее и менее вероятным», сказал Дмитрий Куликов, хотя он по-прежнему остается наиболее вероятным из всех имеющихся прогнозов. Это объясняется не только внешними факторами, но и неопределенностью во внутренней бюджетной и монетарной политике, объяснил экономист.

В альтернативном сценарии, который рассчитало АКРА, рост составит скромные 0,7%. Среднегодовой курс рубля достигнет 73 руб. за доллар, инфляция — 5,7%, а ставка ЦБ на конец года — 8,5%.

Для сравнения: Минэкономразвития в базовом прогнозе на шестилетку ждет более позитивных результатов. Рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3%, однако в 2020-м достигнет 3%, а в последующие годы будет стабильно превышать 3%. Даже в консервативном сценарии МЭР рост экономики с 2021 года превысит 2% (впрочем, в него не заложено расширение санкций).

Пока индекс финансового стресса, который рассчитывает АКРА, находится значительно ниже критического уровня. В случае расширения санкций финансовая система России не должна перейти в состояние нестабильности, так как обычно триггером становится падение цен на нефть, сказала Порохова.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: АКРА , западные санкции
Главное
Кто такие Чепига и Мишкин. Главное Политика
Материалы по теме
Эксперты связали рост российской экономики с неустойчивыми факторами Экономика
ЦБ допустил ужесточение санкций и падение цен на нефть до $35 за баррель Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter