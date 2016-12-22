Болтон заявил об отсутствии решения о новых санкциях против России

На данный момент Белый дом пока не принял решения о введении новых санкций против России, сообщил помощник Трампа на следующий день после встречи с Владимиром Путиным

Джон Болтон (Фото: Кирилл Кудрявцев / AP)

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Баку заявил, что Белый дом не рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Помощник Трампа напомнил, что последние санкции против России Вашингтон ввел в связи с «делом Скрипалей».

«На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», — пояснил он.

Как уточняет Bloomberg, речь шла о санкциях в отношении России в связи с применением химического оружия (отравление Скрипалей нервно-паралитическим ядом относится к этой категории). Болтон отметил, что не может точно сказать, будет ли решение о введении или невведении новых санкций принято до или после ноябрьских выборов в США.

Накануне Джон Болтон провел встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался как вопрос санкций, так и возможность выхода США из договора РСМД. Согласно заявлению Кремля на встрече с российским президентом были подняты вопросы двусторонних отношений, региональных конфликтов, сирийского урегулирования, а также тема стратегической безопасности. По итогам встречи, отвечая на вопрос РБК, Болтон подтвердил, что «окончательное решение» о санкциях против России в Белом доме пока не принято.

О введении санкций против России по «делу Скрипалей» Вашингтон объявил в начале августа. Было принято решение вводить санкции в два этапа: первый санкционный пакет вступил в силу 27 августа. Тогда был запрещен экспорт в Россию американских товаров и технологий, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность». Таким образом, под запрет попали авионика, подводные аппараты, отдельные виды турбин и индустриального оборудования и т.д.