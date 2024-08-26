Власти расширят сведения о мигрантах в единой базе

Перечень сведений о мигрантах в едином регистре данных о населении планируется расширить. В него включат информацию о краткосрочно пребывающих в стране иностранцах. Цель эксперимента — оценить, сколько из них остается надолго

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Власти собираются расширить перечень сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащихся в федеральном регистре населения — едином ресурсе информации обо всех жителях России. Контракт на соответствующие работы разместила на портале госзакупок Федеральная налоговая служба (ФНС), РБК с ним ознакомился.

Предполагается, что в регистр будут попадать данные об иностранцах, краткосрочно пребывающих в России (до 90 дней в течение полугода). На сегодняшний день в нем отражается информация только о длительно находящихся в стране мигрантах, то есть о тех, кто живет или работает.

Поводом для проведения работ стало поручение главы правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии «Миграционная политика», указано в описании закупки. Стоимость контракта составляет 70,85 млн руб.

В настоящее время учет иностранцев (туристы, деловые или гостевые визиты, гуманитарные визы и т.д.), максимальный срок пребывания которых в России ограничен 90 днями, в Едином регистре населения (ЕРН) не ведется, пояснили РБК в пресс-службе ФНС. «Таким образом, ЕРН сейчас охватывает только постоянное население страны», — добавили там.

РБК направил запрос в аппарат правительства.

Профиль мигранта

Целью выполнения работ заявлены апробация учета в едином реестре сведений о населении данных об иностранцах и лицах без гражданства, краткосрочно пребывающих на территории России, и формирование их «эталонных профилей». Предполагается, что такой профиль будет включать следующую информацию:

сведения о пересечении границы России и документах, подтверждающих право иностранцев на пребывание;

данные о выдаче разрешений на работу или трудовых патентов, об их продлении или аннулировании;

информация о выдаче вида на жительство или разрешения на временное пребывание;

сведения о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России;

данные о выдаче лицам без гражданства временного удостоверения личности.

Кроме того, планируется отслеживать, встали ли иностранцы на учет в налоговых органах, зарегистрировались ли в системе обязательного пенсионного страхования и в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС.

Исполнитель должен будет обеспечить сбор и расчет статистики по краткосрочно прибывающим в Россию лицам с возможностью оперативного получения актуальной информации по ним, указано в закупке. Запросы со стороны властей могут быть такими:

топ-5 целей въезда;

средняя продолжительность пребывания;

общее количество профилей, созданных на основании сведений о пересечении границы;

число лиц, въехавших на территорию страны и не выехавших через 90 дней с момента прибытия;

число лиц, многократно пересекших границу;

количество профилей, не обогащенных ни одним дополнительным документом или идентификатором (такие профили в закупке названы «тощим эталоном»).

Предполагается, что работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года. Апробация их результатов будет происходить в рамках пилотного проекта, следует из материалов закупки.

Целью эксперимента служит оценка того, насколько иностранцы, въехавшие изначально с краткосрочными целями, в дальнейшем меняют цели пребывания на долгосрочные или приобретают российское гражданство, и насколько целесообразно присвоение им уникального идентификатора (ID ЕРН) на этапе въезда, сообщили РБК в ФНС. По итогам эксперимента, который должен завершиться в марте 2025 года, в правительство России будет направлен доклад, он «может содержать рекомендации как по расширению, так и по сохранению категорий лиц, включаемых в «периметр» ЕРН», указали в ФНС.

Ранее власти разработали план мероприятий по реализации концепции миграционной политики в России на 2024–2025 годы. Он предполагает, в частности, создание цифрового профиля иностранного гражданина в срок до 10 декабря 2024 года. В рамках этого плана иностранец будет регистрироваться в системе еще до въезда на территорию России, пояснял глава МВД Владимир Колокольцев. Это позволит агрегировать сведения миграционного учета в разных ведомственных системах и совершенствовать статистический инструментарий мониторинга миграции.

Кто считается краткосрочным мигрантом Понятия иностранного гражданина и лица без гражданства, краткосрочно пребывающего на территории Российской Федерации, в настоящее время в законодательстве нет, говорит партнер и соруководитель практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Елена Питиримова. При этом федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержит определение «временно пребывающий иностранный гражданин». Это лицо, находящееся в стране на основании визы или прибывшее в нее в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту. Сегодня, если у иностранца есть право безвизового пребывания в России, он может находиться в стране 90 суток в течение полугода (180 суток), но с 2025 года это условие будет ужесточено: срок временного пребывания сократится до 90 суток суммарно в течение календарного года, указывает Питиримова. Соответствующий закон подписан в августе 2024 года. То есть если иностранец пробыл в России 90 дней без визы, он обязан будет покинуть страну как минимум до конца календарного года. Если же пребывание происходит на основании визы, то максимально допустимый срок нахождения в стране определяется периодом ее действия.

Борьба с нелегалами

Иностранцы, которые находятся в России менее 90 суток, — это обычно туристы, командировочные, транзитники или лица, осуществляющие деловые поездки и поездки в гости к родственникам, утверждает демограф Игорь Ефремов.

«Исходя из сопроводительных документов к закупке, у меня сложилось впечатление, что цель — облегчить поиск иностранцев, которые должны были выехать из России не позже 90 суток после прибытия, но не сделали этого, не имея других статусов, позволяющих им оставаться в России легально», — предполагает он.

Тем не менее чаще всего переходят в нелегальное поле из легального те иностранцы, кто обладал разными длительными трудовыми статусами, а не те, кто пребывал краткосрочно (менее 90 суток), считает Ефремов.

В России действует соглашение о безвизовом пребывании для граждан стран, на долю которых приходится значительная часть приезжих, в частности Таджикистана и Узбекистана, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Часто возникают ситуации, когда такие граждане не оформляют патент на трудовую деятельность, но при этом имеют заработки, могут осуществлять переводы и т.д. «В первую очередь новое решение по внесению их в регистр направлено для контроля заработков таких граждан. То есть если гражданин Узбекистана или Таджикистана долго находится в России, выезжает, снова въезжает, но не оформляет патент, возникает вопрос: на какие средства он тут проживает? Очень часто они могут работать нелегально, заниматься, например, частным извозом, нигде не регистрируясь», — констатирует Сафонов.

Обсуждаемая мера — это очередная попытка контролировать присутствие иностранных граждан на территории России, говорит эксперт Российского совета по международным делам, член Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике (GMPA) Ирина Ивахнюк. «Когда в 2016 году произошло переподчинение исполнительного органа, ответственного за реализацию миграционной политики, в структуру МВД России, основная цель, которая ставилась, заключалась в борьбе с незаконной миграцией и наведении порядка в миграционной сфере», — говорит она. По мнению эксперта, эту цель нельзя назвать выполненной. «Прошло восемь лет, а незаконная миграция, нерегистрируемое трудоустройство и нарушения в миграционной сфере остаются исключительно острой для России проблемой», — отмечает она.

По факту учет всех иностранных граждан, вне зависимости от срока пребывания, существует, этим занимается МВД, добавляет Ивахнюк. «Каждый иностранец должен встать на миграционный учет по месту пребывания в течение 7–30 дней после пересечения границы», — отмечает эксперт.

В миграционной сфере российское регулирование можно назвать жестким, в такой ситуации иностранцу трудно долго оставаться на нелегальном положении незамеченным, возражает Ефремов. «Более или менее достоверных данных о числе нелегально находящихся в России иностранцев и о том, какими были их первоначальные легальные статусы, нет. Но я предполагаю, что таких нелегалов совсем не так много, как кажется, если читать криминальные сводки МВД или Следственного комитета», — указывает он.

Оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако в последние годы преобладает мнение, что таких не более 4 млн человек, говорила РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. В прошлом году из России депортировали 110 тыс. незаконных мигрантов, сообщал глава МВД Владимир Колокольцев.

Согласно оценкам из статьи «Международные мигранты на российском рынке труда: свои среди своих?» Марины Карцевой и Юлии Флоринской, опубликованной в этом году в журнале Новой экономической ассоциации, среди работников-мигрантов, которые находятся в России менее одного года, у 29% нет письменных договоров с работодателями.