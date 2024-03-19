Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе
Власти собираются расширить перечень сведений о россиянах, содержащихся в федеральном регистре населения, — едином ресурсе информации обо всех жителях страны. Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона «О едином федеральном информационном регистре», принятый в первом чтении в июне 2023 года, разработало правительство (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Поправки рассматривались правительственной комиссией по законопроектной деятельности на заседании 18 марта. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в пресс-службу Минфина, который выступает автором поправок.
Предполагается, что единый регистр сведений о населении будет дополнен рядом данных, следует из проекта поправок. В первую очередь — касающихся социальных аспектов, оператором которых выступает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. А именно:
- сведениями о родительских правах: их лишении/ограничении/восстановлении, а также изъятии ребенка из семьи или непосредственной угрозе его жизни и здоровью;
- информацией об опекунах и попечителях;
- сведениями об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности.
Кроме того, в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении.
Ранее в Минфине заявляли, что расширение социально значимых сведений поможет перевести предоставление адресной социальной поддержки российских семей на «качественно новый уровень».
Дактилоскопия и ВНЖ
В регистре содержатся данные не только о россиянах, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России, а также временно пребывающих в стране трудовых мигрантах. Информация о них тоже расширится, следует из проекта поправок правительства. В регистре появится следующая информация:
- идентификаторы документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также идентификаторы документа, удостоверяющего личность (этот пункт касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибыли в Россию на срок свыше 90 дней);
- идентификаторы временного удостоверения личности лиц без гражданства.
Обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию иностранные граждане, въезжающие в Россию, подлежат с конца 2021 года.
Кроме того, проектом поправок конкретизируется перечень информации о россиянах, живущих за рубежом. Если раньше в регистре могла содержаться только информация о «документе на право постоянного проживания», то в предложенных поправках эта норма уточняется следующим образом:
- сведения о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории иностранного государства (при наличии).
Информация о «гражданстве Российской Федерации и (или) гражданстве (подданстве) иностранного государства или иностранных государств» должна быть в реестре по действующему законодательству, и этот пункт остается в законе.
Власти также планируют включить в регистр «сведения об утрате иностранного гражданства или ВНЖ, а также информацию об «установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации», следует из проекта поправок. Проверка факта гражданства по закону нужна в тех случаях, когда у человека отсутствует документ, удостоверяющий гражданство России, или есть сомнения в его подлинности.
Сведения, содержащиеся в регистре, могут быть изменены по требованию физического лица или его законного представителя, указано в документе. Возможность направления таких обращений и их обработку предполагается обеспечить на портале «Госуслуги».
Что представляет из себя единый регистр
Создание регистра сведений о населении было утверждено законом от 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован поэтапно в период 2022–2026 годов. Предполагается, что он позволит упростить оказание государственных и муниципальных услуг, гармонизировать сведения о населении в государственных ресурсах, организовывать статистический учет онлайн, а также планировать и проводить социально-экономическую политику на основе актуальных данных. Оператором регистра выступает Федеральная налоговая служба. Данные для него предоставляют ряд ведомств, включая МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственные внебюджетные фонды и т.д.
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