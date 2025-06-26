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Война санкций ,  
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Силуанов объяснил, что происходит с экономикой России вместо рецессии

Силуанов: в России идет не рецессия, а плановое охлаждение экономики
Сюжет
Война санкций
В российской экономике происходит «плановое охлаждение», осуществляемое ЦБ, это не рецессия, заявил министр финансов. Скоро Россия начнет выходить из низких темпов экономического развития, заверил он
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В российской экономике наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала RT international.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — сказал министр.

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Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

У бизнеса, по словам Силуанова, вскоре «проснется аппетит» к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из низких темпов экономического развития.

«В прошлом году, мы говорили, темпы роста [ВВП] были выше 4%. Сейчас, за первый квартал темпы роста — 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики Центробанка, дали свой результат, инфляция сократилась», — заключил министр.

Западные страны и международные организации неоднократно высказывали пессимистичные прогнозы относительно российской экономики, особенно на фоне введения санкций после февраля 2022 года. Тогда же Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%. Однако, по данным Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%. В 2024 году, по данным российских властей, ВВП вырос на 4,3%.

По данным Всемирного банка, в 2024 году рост ВВП России составил 3,4%. Однако организация, как и Международный валютный фонд, прогнозируют снижение темпов роста в 2025–2026 годах. Правительство и Центробанк также ожидают рост ВВП по итогам 2025 года ниже, чем в прошлом году. Минэкономразвития полагает, что ВВП вырастет на 2,5%, Банк России — на 1–2%.

Мнения участников Петербургского международного экономического форума относительно рецессии в России разошлись. «По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — сказал на форуме министр экономического развития Максим Решетников.

Президент Владимир Путин в ответ на вопрос о негативном влиянии военной операции на российскую экономику заявил, что в последние два года она росла темпами выше мировых, прибавляя более 4% ежегодно.

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Антон Силуанов рецессия экономика России Центробанк Минфин рост ВВП
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
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