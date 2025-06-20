Путин ответил цитатой Твена на вопрос, убивает ли война экономику России

Путин о том, убивает ли война экономику России: слухи о моей смерти преувеличены

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — Путин процитировал Марка Твена, говоря о влиянии конфликта на российскую экономику. По его словам, в последние два года она прибавляла более 4%

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Президент России Владимир Путин процитировал американского писателя Марка Твена в ответ на вопрос, убивает ли конфликт на Украине российскую экономику. Трансляцию пленарной сессии ПМЭФ вел телеканал РБК.

«В свое время известный писатель говорил, значит, «слухи о моей смерти сильно преувеличены», да? Вот в данном случае то же самое», — заявил Путин.

Он отметил, что в последние два года российская экономика росла темпами выше мировых, прибавляя более 4% ежегодно. Так, в 2024 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4,3%.

До этого Росстат сообщил, что на положительной динамике российской экономики в прошлом году сказались в том числе финансы и страхование, культура и спорт, обеспечение электрической энергией, газом и паром, транспортировка и хранение.

Западные страны и международные организации неоднократно высказывали пессимистичные прогнозы относительно российской экономики, особенно на фоне введения санкций после февраля 2022 года. Тогда же Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%. Однако, по данным Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%.

Путин подчеркнул, что рост российского ВВП связан не только с оборонно-промышленным комплексом, «как некоторые считают». По его словам, его обеспечивают «практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики».

Правительство и Банк России прогнозируют рост ВВП по итогам 2025 года ниже, чем в прошлом году. Минэкономразвития ожидает, что ВВП вырастет на 2,5%, Банк России — что на 1–2%.