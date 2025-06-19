Костин усомнился в положении экономики на грани рецессии

Костин заявил, что пока не видит выхода экономики России на грань рецессии

По мнению Костина, российская экономика пока не стоит на грани рецессии, однако идет ее «идет обледенение, замораживание» и охлаждение, не перегрев. В целом ситуацию он оценил как трудную и спрогнозировал рост ВВП на 1,5%

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика пока не стоит на грани рецессии, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я пока не вижу такой ситуации. Считаю, что мы где-то в позитивной зоне. Другое дело, что идет обледенение, замораживание, охлаждение [экономики], не понимаю, откуда перегрев взялся», — ответил Костин на вопрос о том, стоит ли Россия на грани рецессии:

По его мнению, ситуация в экономике сейчас трудная, и «министр экономики конечно беспокоится, потому что компании приходят, жалуются на тяжелую ситуацию, потому что кредиты очень дорогие».

«Озабоченность о торможении очень серьезная будет. Но пока наши аналитики предсказывают рост небольшой — 1,5%, но все равно рост [ВВП]», — заключил он. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, выступая на ПМЭФ, что экономика России находится «на грани перехода в рецессию», хотя по цифрам наблюдается охлаждение.

Рецессия — это состояние экономики, при котором снижаются объемы производства, финансовые показатели. К признакам рецессии относятся, в частности, снижение деловой активности, внутреннего валового продукта (ВВП), рост безработицы и спад спроса.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».

«Это выход из перегрева», — дала свою оценку глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вот экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция, это достаточно просто», — объяснила она.

Мнения участников ПМЭФ, опрошенных РБК, сильно разошлись по этому вопросу. В частности, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что говорить о системном переохлаждении пока рано, но уже есть секторы, в которых снижение деловой активности становится заметным. С ним согласился и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Бывший министр финансов Михаил Задорнов, напротив, назвал риски переохлаждения «преувеличенными».