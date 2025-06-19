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ПМЭФ-2025 ,  
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Костин усомнился в положении экономики на грани рецессии

Костин заявил, что пока не видит выхода экономики России на грань рецессии
Сюжет
ПМЭФ-2025
По мнению Костина, российская экономика пока не стоит на грани рецессии, однако идет ее «идет обледенение, замораживание» и охлаждение, не перегрев. В целом ситуацию он оценил как трудную и спрогнозировал рост ВВП на 1,5%
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика пока не стоит на грани рецессии, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я пока не вижу такой ситуации. Считаю, что мы где-то в позитивной зоне. Другое дело, что идет обледенение, замораживание, охлаждение [экономики], не понимаю, откуда перегрев взялся», — ответил Костин на вопрос о том, стоит ли Россия на грани рецессии:

По его мнению, ситуация в экономике сейчас трудная, и «министр экономики конечно беспокоится, потому что компании приходят, жалуются на тяжелую ситуацию, потому что кредиты очень дорогие».

«Озабоченность о торможении очень серьезная будет. Но пока наши аналитики предсказывают рост небольшой — 1,5%, но все равно рост [ВВП]», — заключил он. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

«Мы на грани рецессии». О чем говорили Набиуллина, Решетников и Силуанов
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, выступая на ПМЭФ, что экономика России находится «на грани перехода в рецессию», хотя по цифрам наблюдается охлаждение.

Рецессия — это состояние экономики, при котором снижаются объемы производства, финансовые показатели. К признакам рецессии относятся, в частности, снижение деловой активности, внутреннего валового продукта (ВВП), рост безработицы и спад спроса.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».

«Это выход из перегрева», — дала свою оценку глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вот экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция, это достаточно просто», — объяснила она.

Мнения участников ПМЭФ, опрошенных РБК, сильно разошлись по этому вопросу. В частности, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что говорить о системном переохлаждении пока рано, но уже есть секторы, в которых снижение деловой активности становится заметным. С ним согласился и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Бывший министр финансов Михаил Задорнов, напротив, назвал риски переохлаждения «преувеличенными».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Андрей Костин ВТБ рецессия ПМЭФ
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