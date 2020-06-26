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Антикризисные меры ,  
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Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

Бюджетное правило в России будет временно смягчено в части предельных госрасходов на два года, утверждает агентство Fitch Ratings. В 2020 году расходы сверх правила составят, по его оценке, не менее 1,5 трлн руб.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российское правительство временно ослабит бюджетное правило, служащее оплотом фискальной стабильности с 2017 года. Ограничения, накладываемые правилом на величину общих бюджетных расходов, будут смягчены, однако другие параметры бюджетного правила — цена отсечения и правила использования ФНБ — затронуты не будут, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings «Ответ России на коронакризис позволит сохранить ее кредитные преимущества» (есть у РБК).

Еще в мае министр финансов Антон Силуанов заявил, что о пересмотре (приостановке, отмене) бюджетного правила речи не идет. В то же время он подтвердил, что в этом году Минфин увеличит госзаимствования относительно первоначального плана. Как отмечал РБК, из этого следует, что возможно временное увеличение фиксированного компонента в 0,5% ВВП (так называемый первичный структурный дефицит) в формуле предельных расходов, что позволит нарастить расходы в этом году сверх бюджетного правила.

Именно это и ожидает Fitch: в его докладе говорится, что первичный структурный дефицит, определяемый как разница между непроцентными расходами бюджета и доходами (без учета дополнительных нефтегазовых доходов), увеличится в 2020 году с 0,5 (зафиксировано по бюджетному правилу) до 1,9% ВВП. Это позволит дополнительно потратить примерно 1,5 трлн руб., которые будут полностью профинансированы дополнительными заимствованиями.

Изменение бюджетного правила и рейтинг России

Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов. Но замминистра финансов Алексей Моисеев 24 июня подтвердил на онлайн-конференции «Ренессанс Капитала», что Минфин будет вынужден отклониться от бюджетного правила на два года, а вернется к нему в 2022 году. В 2021 году бюджетные расходы будут зафиксированы на уровне мартовских поправок в бюджет 2020 года (19,7 трлн руб.) — это предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики, представленный в начале июня. Таким образом, в 2021 году бюджетное правило также, скорее всего, будет нарушено, поскольку предельный уровень расходов предлагается установить без учета ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых доходов. Fitch ожидает возвращения к первичному структурному дефициту в 0,5% ВВП к 2022 году. В Минфине России не стали комментировать доклад агентства. 

Fitch отмечает, что бюджетное правило было ключевым фактором, повлиявшим на решение повысить суверенный кредитный рейтинг России в августе 2019 года. Временное смягчение правила «сохранит достижения России на почве макрофинансовой стабильности» и не приведет к существенному ослаблению суверенного баланса активов и пассивов. Однако если модификации бюджетного правила продолжатся, это может породить неопределенность относительно устойчивости и надежности фискальной модели, предупреждает агентство. В 2018 году Россия уже подкорректировала бюджетное правило, добавив компонент в 0,5% ВВП, позволивший увеличить расходы на инфраструктуру.

Fitch оценивает стоимость антикризисной программы России в 2,9% ВВП (около 3,1 трлн руб.), из которых 0,5% ВВП приходится на гарантии по кредитам. Но дополнительные расходы 2020 года будут ниже — порядка 1,7% ВВП, поскольку правительство частично задействовало перераспределение уже утвержденных расходов (Минфин сообщал о 600 млрд руб. изысканных таким способом средств). При этом Fitch не успел учесть последние решения президента Владимира Путина, который 23 июня объявил о повторных выплатах семьям с детьми, а также об ослаблении налоговой нагрузки на IT-отрасль. Только выплаты на детей потребуют дополнительных расходов на 274 млрд руб., сообщал Минтруд; налоговый маневр в IT, в свою очередь, приведет к сокращению доходов бюджета. Fitch оценивает, что дефицит федерального бюджета в 2020 году составит 4,6% ВВП, но с учетом новых решений Путина он точно превысит 5% ВВП — соответственно, понадобится больше дополнительных заимствований, отклонение от бюджетного правила будет больше, чем ожидает агентство.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: бюджетное правило, Fitch, Минфин, заимствования
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