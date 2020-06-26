Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

Бюджетное правило в России будет временно смягчено в части предельных госрасходов на два года, утверждает агентство Fitch Ratings. В 2020 году расходы сверх правила составят, по его оценке, не менее 1,5 трлн руб.

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Российское правительство временно ослабит бюджетное правило, служащее оплотом фискальной стабильности с 2017 года. Ограничения, накладываемые правилом на величину общих бюджетных расходов, будут смягчены, однако другие параметры бюджетного правила — цена отсечения и правила использования ФНБ — затронуты не будут, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings «Ответ России на коронакризис позволит сохранить ее кредитные преимущества» (есть у РБК).

Еще в мае министр финансов Антон Силуанов заявил, что о пересмотре (приостановке, отмене) бюджетного правила речи не идет. В то же время он подтвердил, что в этом году Минфин увеличит госзаимствования относительно первоначального плана. Как отмечал РБК, из этого следует, что возможно временное увеличение фиксированного компонента в 0,5% ВВП (так называемый первичный структурный дефицит) в формуле предельных расходов, что позволит нарастить расходы в этом году сверх бюджетного правила.

Именно это и ожидает Fitch: в его докладе говорится, что первичный структурный дефицит, определяемый как разница между непроцентными расходами бюджета и доходами (без учета дополнительных нефтегазовых доходов), увеличится в 2020 году с 0,5 (зафиксировано по бюджетному правилу) до 1,9% ВВП. Это позволит дополнительно потратить примерно 1,5 трлн руб., которые будут полностью профинансированы дополнительными заимствованиями.